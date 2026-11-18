Mozarts musikalisches Vermächtnis fasziniert bis heute – zeitlos, voller emotionaler Tiefe und überraschend modern. Unter dem Motto „Mythos Mozart“ widmet sich Lucerne Festival Spring vom 19. bis 21. März 2027 dem Spätwerk des Salzburger Komponisten und eröffnet damit das Festivaljahr mit einem außergewöhnlichen musikalischen Programm.

Im Mittelpunkt steht das Lucerne Festival Orchestra, das Mozarts drei letzte Sinfonien sowie sein berühmtes Requiem interpretiert. Mit Robin Ticciati und Jörg Widmann stehen dabei zwei herausragende Dirigenten erstmals am Pult des Orchesters. Ticciati eröffnet das Festival am Freitagabend mit der Sinfonie Es-Dur KV 543 und Mozarts unvollendetem Requiem. Gemeinsam mit dem MDR-Rundfunkchor und renommierten Solisten entfaltet sich die Totenmesse als bewegendes Wechselspiel zwischen Andacht, dramatischer Intensität und musikalischem Aufbegehren.

Am Sonntag übernimmt Jörg Widmann die musikalische Leitung und widmet sich den beiden letzten Sinfonien Mozarts: der leidenschaftlichen g-Moll-Sinfonie KV 550 und der strahlenden C-Dur-Sinfonie KV 551, besser bekannt als Jupiter-Sinfonie. Widmann, der als Komponist, Klarinettist und Dirigent gleichermaßen international gefeiert wird, versteht Mozarts Musik als überraschend lebendig und modern. Die Klarheit ihrer Strukturen, ihre harmonischen Feinheiten und ihre scheinbare Leichtigkeit machen sie für ihn zu einem unvergleichlichen musikalischen Erlebnis. Als Solist in Mozarts Violinkonzert A-Dur KV 219 ist zudem der international renommierte Geiger Christian Tetzlaff zu hören.

Ein weiterer Höhepunkt erwartet das Publikum am Samstagabend mit dem Debüt des niederländischen Klavierduos Lucas & Arthur Jussen. Die Brüder, die seit ihrer Kindheit gemeinsam musizieren, begeistern durch außergewöhnliche Präzision, musikalische Intuition und eine nahezu symbiotische Verbindung am Klavier. Ihr Rezital spannt einen abwechslungsreichen Bogen von Mozarts Sonate für Klavier zu vier Händen über Werke von Brahms, Lutosławski, Fauré und Ravel bis hin zu George Gershwins mitreißender „Rhapsody in Blue“.

Mit „Mythos Mozart“ rückt Lucerne Festival Spring einen Komponisten ins Zentrum, dessen Musik Generationen überdauert und bis heute berührt. Drei Tage voller musikalischer Meisterwerke, großer Interpretationen und faszinierender Klangwelten versprechen einen eindrucksvollen Auftakt in das Festivaljahr 2027.

19. bis 21. März 2027

www.lucernefestival.ch