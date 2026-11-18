Ein Dreivierteljahrhundert Musikgeschichte, internationale Künstlerpersönlichkeiten und ein einzigartiger historischer Spielort: Vom 30. April bis 30. Mai 2027 feiern die Schwetzinger SWR Festspiele ihr 75-jähriges Bestehen. Unter dem Motto „Prägung“ wird das Schwetzinger Schloss erneut zur Bühne für außergewöhnliche musikalische Begegnungen. Dabei verbindet das Jubiläumsfestival eindrucksvoll Tradition und Innovation.

Ein besonderer Höhepunkt ist die persönliche Eröffnung durch Ministerpräsident Cem Özdemir, der zugleich die Schirmherrschaft übernimmt. Er würdigt die Festspiele als festen Bestandteil des kulturellen Lebens in Baden-Württemberg und betont ihre besondere Ausstrahlung weit über die Landesgrenzen hinaus. Durch die Rundfunkübertragungen des SWR und den internationalen Programmaustausch der Europäischen Rundfunkunion erreicht die Musik aus Schwetzingen ein Publikum in aller Welt.

Zwei Opern, zwei Epochen, ein außergewöhnliches Programm

Im Zentrum der Jubiläumssaison stehen zwei besondere Musiktheaterproduktionen: Die Uraufführung von „Bad News“ der Komponistin Agata Zubel und der Geigerin Patricia Kopatchinskaja beschäftigt sich, ausgehend vom Mythos der Seherin Kassandra, mit den Krisen unserer Zeit. Die Produktion versteht sich als eindringlicher künstlerischer Appell zu mehr Verantwortung.

Einen Blick zurück ermöglicht die Wiederentdeckung von Florian Leopold Gassmanns Oper „L’amore artigiano“. Die turbulente Komödie wurde bereits 1772 in Schwetzingen aufgeführt und kehrt nun an ihren historischen Spielort zurück. Sie eröffnet am 30. April die Festspiele. Beide Produktionen werden von der Baden-Württemberg Stiftung gefördert.

Internationale Stars und musikalische Überraschungen

Das Konzertprogramm vereint große Namen und spannende Neuentdeckungen. Gidon Kremer und Christian Zacharias kehren genau 50 Jahre nach ihren Schwetzinger Debüts zurück. Auch Katia und Marielle Labèque, Julia Lezhneva, Benjamin Appl, Ute Lemper, Fola Dada und Cellistin Raphaela Gromes zählen zu den Gästen.

Schauspielerin Corinna Harfouch widmet sich Christa Wolfs „Kassandra“, Joachim Król präsentiert eine Hommage an Roger Willemsen. Tänzer Friedemann Vogel ist in „Proteus. Metamorphia“ zu erleben, während Elke Heidenreich ein musikalisches Herzensprojekt rund um Orpheus gestaltet.

Als Residenzensemble sorgt das vision string quartet mit fünf außergewöhnlichen Programmen für frische Perspektiven auf klassische Musik. Junge Formationen wie das Abchordis Ensemble und das Trio E.T.A. ergänzen das vielfältige Angebot.

Musik verbindet Generationen

Auch Kinder, Jugendliche und Familien stehen im Mittelpunkt. Sechs Familienkonzerte, Schulangebote und das Projekt „Stimmspuren“ laden dazu ein, Musik selbst zu entdecken und aktiv mitzugestalten. Gemeinsam mit Sängerin Fola Dada entsteht dabei eine Klangcollage, an der Menschen verschiedener Generationen beteiligt sind.

So zeigen die Schwetzinger SWR Festspiele, dass musikalische Tradition lebendig bleibt, wenn sie offen für Neues ist und Menschen miteinander verbindet.

30. April bis 30. Mai 2027

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