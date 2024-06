Die Philosophie des WoertherSee Classic Festivals ist einmalig: Gustav Mahler, Alban Berg, Anton von Webern, Johannes Brahms und Hugo Wolf hielten sich am malerischen Wörthersee auf und schöpften dort – die Inspiration des Landes Kärnten floss durch sie alle durch. Seit dem Jahr 2002 werden die bedeutenden Werke dieser Komponisten zur Freude des Publikums aufgeführt.

Wolfgang Amadeus Mozart meint es nicht nur wortwörtlich – seine unsterbliche Musik wirkt heilsam in allen Zeiten. In der 23. Ausgabe des WoertherSee Classics Festival wird ihm ein Ehrenplatz eingeräumt. Für das Eröffnungskonzert am 6. Juni 2024 ist es gelungen, die begnadete Interpretin Isabel Stüber Malagamba und den Dirigenten Nicola Giuliani zu engagieren. Der 7. Juni 2024 ist dem 70. Geburtstag des Chefdirigenten der Capella Mahleriana und Pianisten Alexei Kornienko gewidmet. Am 8. Juni 2024 erwartet das Publikum eine Neufassung der Sinfonia concertante, die für Violine, Viola und Orchester als Mozarts schöpferisches Juwel gilt. Cellist Denis Shapovalov tritt als renommierter Solist auf, Elena Denisova interpretiert souverän den Violinpart. Bei der Abschlussmatinee am 9. Juni 2024 brilliert das Arco Quartett. Mit Mozarts Klarinettenquintett und Darko Brlek klingt das Festival aus.

6. bis 9. Juni 2024

woertherseeclassics.tilda.ws