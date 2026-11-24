Ein Genie, dessen Musik die Welt bewegt, eine Stadt, die ihm über viele Jahre zur zweiten Heimat wurde, und ein Jubiläum, das Geschichte und Gegenwart auf einzigartige Weise verbindet: 2027 steht Baden ganz im Zeichen Ludwig van Beethovens. Anlässlich seines 200. Todestages lädt die Stadt unter dem Motto „BEETHOVEN LEBT“ zu einem außergewöhnlichen Kulturjahr ein. Mit hochkarätigen Konzerten, spannenden Begegnungen, besonderen Museumserlebnissen und überraschenden Formaten wird das musikalische Erbe eines der größten Komponisten aller Zeiten neu zum Leben erweckt.

Eine Stadt und ihre besondere Beziehung zu Beethoven

Es ist eine Verbindung, die bis heute spürbar ist: Ludwig van Beethoven verbrachte insgesamt 15 Sommer in Baden bei Wien. Die kaiserliche Kurstadt bot ihm Erholung, gesellschaftliche Begegnungen und vor allem einen Ort der Inspiration. Besonders eng ist sein Name mit dem Haus in der Rathausgasse 10 verbunden. Hier wohnte er in den Sommern 1821, 1822 und 1823. In diesen Räumen arbeitete er an bedeutenden Kompositionen, darunter an wesentlichen Teilen seiner weltberühmten 9. Symphonie.

Das heutige Beethovenhaus ist weit mehr als ein Museum. Seit seiner Neugestaltung im Jahr 2014 eröffnet es faszinierende Einblicke in das Leben und Schaffen des Komponisten. Historische Wohnräume, persönliche Dokumente, musikalische Hörstationen und ein eigener Klangraum machen Beethoven auf eindrucksvolle Weise erlebbar. Ein besonderes Schmuckstück ist der historische Hammerflügel von Conrad Graf, auf dem Beethoven selbst mehrfach gespielt hat und der heute wieder bei ausgewählten Konzerten erklingt.

200 Jahre – und die Musik lebt weiter

Am 26. März 2027 jährt sich Beethovens Todestag zum 200. Mal. Baden nimmt dieses besondere Datum zum Anlass, ein ganzes Jahr lang die zeitlose Kraft seiner Musik zu feiern. Das Programm spannt einen beeindruckenden Bogen von den frühen Klavierwerken bis zur monumentalen Neunten. Internationale Künstlerinnen und Künstler treffen auf regionale Kulturschaffende, klassische Konzertformate auf neue, überraschende Zugänge. Dabei geht es nicht allein um Musikgeschichte, sondern auch um den Menschen hinter dem Genie: seine Freundschaften, seine Sehnsüchte, seine Eigenheiten und seine bisweilen turbulenten Begegnungen.

Wie facettenreich dieses Jubiläumsjahr wird, zeigen bereits die ersten Veranstaltungen im Beethovenhaus. Am 25. Februar 2027 widmen sich Peter Hudler am Violoncello und Christoph Ulrich Meier am Hammerklavier unter dem Titel „Beethoven & friends“ dem musikalischen Umfeld des Komponisten. Werke von Beethoven, seinem Schüler Ferdinand Ries und Bernhard Romberg erzählen von Freundschaft, Konkurrenz und unterschiedlichen musikalischen Handschriften.

Ein besonders persönlicher Abend folgt am 11. März 2027: Unter dem Titel „Unsterblich geliebt“ beleuchten Chris Pichler und Nadia Saharova am Hammerklavier Beethovens Beziehungen zu Frauen. Briefe, Sehnsüchte und musikalische Widmungen eröffnen einen berührenden Blick auf die private Seite des großen Tonkünstlers.

Auch die Kunst der Variation steht auf dem Programm: Bernhard Pötsch präsentiert am 15. April 2027 ausgewählte Variationszyklen auf dem Hammerklavier. Ein weiteres Highlight erwartet das Publikum am 29. April 2027, wenn Camilla Köhnken Beethovens Neunte in der virtuosen Klaviertranskription von Franz Liszt interpretiert – auf jenem historischen Instrument, das die besondere Atmosphäre des Hauses zusätzlich unterstreicht.

Kulturgenuss mit allen Sinnen

Dass Beethoven in Baden nicht nur gehört, sondern auch auf ganz neue Weise entdeckt werden kann, beweist das abwechslungsreiche Rahmenprogramm. Beim „Brunch in a-Moll“ verbinden sich exklusive Führungen durch das Beethovenhaus mit kulinarischen Genüssen bei Herwig Gasser – Süßes vom Feinsten. Eine charmante Begegnung von Kultur und Kulinarik, die auch einen Blick auf Beethovens durchaus eigenwillige Ess- und Kaffeegewohnheiten erlaubt.

24. Januar, 14. Februar, 14. März, 11. April, 2. Mai, 20. Juni, /12. September, 17. Oktober und 21. November 2027

Ein besonderer Höhepunkt ist der Tag der offenen Tür am 26. März 2027. Von 10 bis 18 Uhr steht das Beethovenhaus allen Interessierten bei freiem Eintritt offen. Eine wunderbare Gelegenheit, den historischen Ort kennenzulernen, an dem ein Stück Musikgeschichte geschrieben wurde.

Baden als lebendige Beethoven-Stadt

Mit „BEETHOVEN LEBT“ macht Baden deutlich, dass großes musikalisches Erbe keine Angelegenheit der Vergangenheit ist. Beethovens Werke berühren Menschen über Generationen hinweg, seine musikalische Sprache überschreitet Grenzen und seine Botschaft von Menschlichkeit und Zusammenhalt ist aktueller denn je.

2027 wird Baden zum Treffpunkt für Musikliebhaberinnen, Musikliebhabern, Kulturinteressierte und alle, die sich von außergewöhnlichen Geschichten inspirieren lassen möchten. Ein Jubiläumsjahr, das nicht nur an einen großen Komponisten erinnert, sondern seine Musik dorthin bringt, wo sie hingehört: mitten ins Leben.

Beethoven lebt. Und Baden lässt ihn 2027 ganz besonders erklingen!

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