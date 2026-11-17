Ein Ort, an dem Kunstgeschichte lebendig wird, neue Ideen Raum finden und außergewöhnliche künstlerische Positionen zum Dialog einladen: Das Museum Moderner Kunst Kärnten (MMKK) in Klagenfurt begeistert mit einem facettenreichen Ausstellungsprogramm und einer beeindruckenden Sammlung. Auch 2026/2027 erwartet die Besucherinnen und Besucher eine spannende Begegnung mit österreichischer und internationaler Kunst. Die aktuellen Ausstellungen wurden von der Direktorin des MMKK, Mag.a Christine Wetzlinger-Grundnig, mit großer fachlicher Expertise und einem besonderen Gespür für die Vielfalt und Ausdruckskraft der modernen und zeitgenössischen Kunst kuratiert.

Mitten in der historischen Klagenfurter Burg eröffnet das Museum Moderner Kunst Kärnten einen faszinierenden Zugang zur Welt der modernen und zeitgenössischen Kunst. Hier treffen unterschiedliche Generationen, Stilrichtungen und künstlerische Ausdrucksformen aufeinander. Das MMKK versteht sich dabei nicht nur als Ausstellungsort, sondern als lebendiger Raum der Begegnung, der zum Entdecken, Nachdenken und Diskutieren einlädt.

Auf rund 1.000 Quadratmetern modern gestalteter Ausstellungsfläche werden etablierte ebenso wie junge nationale und internationale Künstlerpersönlichkeiten präsentiert. Einzel- und Themenausstellungen eröffnen immer wieder neue Perspektiven auf aktuelle Entwicklungen und Strömungen der bildenden Kunst. Ergänzt wird das Programm durch wissenschaftliche Publikationen und ein vielseitiges Vermittlungsangebot. Eine besondere Rolle spielt auch die Kunstsammlung des Landes Kärnten, die durch Ankäufe, Schenkungen und Dauerleihgaben kontinuierlich erweitert wird.

Ein besonderes Erlebnis bietet bereits die Architektur des Hauses. In den Arkaden und Außengängen der historischen Burg begegnet man einer permanenten Skulpturenschau, die rund sieben Jahrzehnte österreichischer Bildhauerkunst umfasst. Auf drei Geschoßebenen entfaltet sich ein abwechslungsreicher Rundgang durch die Entwicklung der Skulptur in Österreich. Die frei zugängliche Präsentation vereint ausgewählte Werke aus dem Sammlungsbestand und macht die Vielfalt bildhauerischer Ausdrucksformen unmittelbar erlebbar. Auch der Kunstraum Burgkapelle setzt einen besonderen Akzent: Er bietet Raum für experimentelle künstlerische Projekte und Installationen.

Edgar Knoop: Zwischen Farbe, Licht und überraschender Ästhetik

Zu den besonderen Ausstellungshöhepunkten zählt die Schau „edgar knoop 2026“, die vom 13. November 2026 bis 10. Jänner 2027 zu sehen ist. Im Mittelpunkt steht das umfangreiche künstlerische Schaffen von Professor Edgar Knoop, der dem MMKK bedeutende Werke geschenkt hat. Ergänzt wird die Präsentation durch Arbeiten aus der Kunstsammlung des Landes Kärnten.

Knoop, der sich seit den 1960er-Jahren intensiv mit Farbtheorie, Licht und technischen Phänomenen beschäftigt, verbindet in seinem Werk Kunst, Wissenschaft und Technik auf außergewöhnliche Weise. Seine Arbeiten bewegen sich zwischen konkreter Kunst, Op-Art und Kinetismus. Präzise Berechnungen, mathematische Systeme und die Wechselwirkung von Farbe, Form, Licht und Bewegung bilden die Grundlage seiner künstlerischen Sprache.

Besonders spannend ist der Blick auf sein jüngstes Schaffen. Nach Jahrzehnten intellektueller Distanz zum Thema Kitsch widmet sich Knoop nun überraschend und mit großer künstlerischer Freiheit gerade dieser Ästhetik. Die Ausstellung dokumentiert damit nicht nur ein beeindruckendes Lebenswerk, sondern auch die bemerkenswerte Fähigkeit eines Künstlers, sich selbst im fortgeschrittenen Alter immer wieder neu zu erfinden.

Uwe Bressnik: Wenn das Auge den Klang hört

Eine weitere facettenreiche Begegnung verspricht die Werkschau „Uwe Bressnik. SHIFTING LINES – Rillen. Raster. Rhythmen“. Der 1961 in Villach geborene und heute in Wien lebende Künstler bewegt sich souverän zwischen Malerei, Grafik, Skulptur, Installation und neuen Medien.

Seine Arbeiten verbinden unterschiedliche kulturelle Bereiche, insbesondere Musik und Sport, und hinterfragen spielerisch unsere gewohnten Seh- und Wahrnehmungsmuster. Besonders faszinierend ist seine Auseinandersetzung mit der Schallplatte. Aus Rillen, Kreisen und Scheiben entwickelt Bressnik eigenständige Kunstobjekte, die ihre ursprüngliche Funktion hinter sich lassen und den Raum erobern. Klang wird dabei in sichtbare Form übersetzt – eine Art Audiographie des Visuellen.

Auch seine Raster- und Netzarbeiten eröffnen spannende Perspektiven. Durch das Schichten alltäglicher Gitterstores entstehen optische Effekte, die an das Flimmern digitaler Bildschirme erinnern. So verbindet Bressnik konstruktive Kunsttraditionen mit Fragen unserer zunehmend digitalen Wahrnehmungswelt. Die Ausstellung zeigt einen Künstler, der konzeptionelle Präzision mit Humor, Experimentierfreude und spielerischer Leichtigkeit verbindet.

Meisterwerke aus Kärnten

Wer sich für die Kunstgeschichte des Landes interessiert, sollte auch der Präsentation „fokus sammlung. MEISTERWERKE“ besondere Aufmerksamkeit schenken. In vier Ausstellungsräumen zeigt das MMKK ausgewählte Arbeiten aus der Kunstsammlung des Landes Kärnten. Der Bogen spannt sich von der Biedermeiermalerei über die frühe Moderne bis zum Kärntner Expressionismus.

Zu entdecken sind bedeutende Künstlerpersönlichkeiten wie Markus Pernhart, Josef und Ludwig Willroider, die Maler des Nötscher Kreises – Anton Kolig, Franz Wiegele, Sebastian Isepp und Anton Mahringer – sowie Herbert Boeckl, Elisabeth Guttenberg-Sterneck und Arnold Clementschitsch. Die Präsentation vermittelt eindrucksvoll, wie vielfältig und prägend die Kunstentwicklung in Kärnten war und welchen wichtigen Stellenwert die heimische Kunstgeschichte innerhalb der österreichischen Moderne einnimmt.

Das Museum Moderner Kunst Kärnten beweist mit seinem vielseitigen Programm einmal mehr, wie lebendig und facettenreich Kunst sein kann. Historische Positionen begegnen zeitgenössischen Experimenten, vertraute Sehweisen werden hinterfragt und neue künstlerische Welten erschlossen. Ein Museumsbesuch wird so zu einer Entdeckungsreise, die nicht nur den Blick schärft, sondern auch die eigene Fantasie anregt.

edgar knoop 2026: 13. November 2026 bis 10. Jänner 2027

Uwe Bressnik – SHIFTING LINES. Rillen. Raster. Rhythmen: 29. Oktober 2026 bis 10. Jänner 2027

fokus sammlung. MEISTERWERKE: 29. Oktober 2026 bis 10. Jänner 2027

www.mmkk.at