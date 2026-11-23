Wenn sich monumentale Felswände in eine Welt aus Glanz, Täuschung und dramatischen Schicksalen verwandeln, ist wieder Opernzeit im Steinbruch St. Margarethen. Im Sommer 2027 steht mit Giuseppe Verdis „Rigoletto“ ein Meisterwerk der Opernliteratur auf dem Spielplan – als spektakuläre Neuinszenierung, die große Gefühle mit modernster Bühnentechnik verbindet.

Vom 14. Juli bis 22. August 2027 wird der Steinbruch zur Bühne für eine Geschichte, in der Macht, Intrigen und Liebe untrennbar miteinander verwoben sind. Intendant Daniel Serafin setzt dabei erneut auf das bewährte Leading Team rund um Regisseur und Bühnenbildner Thaddeus Strassberger, Kostümbildner Giuseppe Palella und Dirigent Valerio Galli. Gemeinsam entwerfen sie eine faszinierende Bildwelt zwischen Renaissance-Ästhetik, venezianischer Mystik und modernem Illusionstheater.

Im Labyrinth von Macht und Schicksal

Das zentrale Motiv der Inszenierung ist das Labyrinth. Inspiriert vom Palazzo Ducale in Mantua, den venezianischen Wasserwegen und den visionären Bildwelten von Giovanni Battista Piranesi und M. C. Escher entsteht eine monumentale Bühnenlandschaft aus Brücken, Irrwegen und überraschenden Perspektiven. Eine historische Kassettendecke mit dem Wahlspruch „Forse che sì, forse che no“ – „Vielleicht ja, vielleicht nein“ – lieferte den Ausgangspunkt. Unsicherheit, Zufall und Schicksal werden so zum visuellen Leitmotiv: Wege führen ins Nichts, Räume verändern sich und nichts ist, wie es zunächst scheint. Auch die Kostüme erzählen von diesem Spannungsfeld. Giuseppe Palella verbindet höfische Pracht mit sichtbaren Spuren des Verfalls. Gold, Silber und Rosttöne treffen auf verwitterte Strukturen. Gilda erscheint überwiegend in Weiß – als Sinnbild für Reinheit und Verletzlichkeit. Rigoletto wiederum trägt die prunkvolle Maske des Hofnarren, unter der sich seine innere Zerrissenheit offenbart.

Spektakel für alle Sinne

Feuer, Wasser, Nebel, aufwendige Lichtinstallationen, Video-Mapping und transparente LED-Screens lassen die Bühnenwelt ständig in Bewegung geraten. Bewegliche Elemente und Hebevorrichtungen schaffen überraschende Perspektiven. Choreografierte Action-Sequenzen unter der Leitung von Live Action Director Ran Arthur Braun sowie geheimnisvolle Bühnenwesen verstärken die düstere Atmosphäre. So wird das Publikum unmittelbar in Rigolettos Welt hineingezogen.

Weltberühmte Melodien und internationale Stimmen

Musikalisch verspricht die Produktion Operngenuss auf höchstem Niveau. Valerio Galli dirigiert das Piedra Festivalorchester; der Philharmonia Chor Wien steht unter der Leitung von Walter Zeh. Die Titelrolle übernehmen Federico Longhi, Franco Vassallo und Hangsun Yoo. Als Duca di Mantova sind Pavel Kolgatin und Brian Michael Moore zu erleben, die Gilda wird von Florina Ilie, Ruth Iniesta und Alexandra Nowakowski verkörpert. Auch die weiteren Partien sind international hochkarätig besetzt.

Verdis „Rigoletto“ begeistert seit Generationen mit emotionaler Wucht, packender Dramatik und unvergänglichen Melodien. Allen voran „La donna è mobile“, eine der bekanntesten Arien der Operngeschichte. Die Verbindung aus mitreißender Musik und einer tragischen Geschichte macht das Werk auch für jene zu einem besonderen Erlebnis, die erstmals Oper unter freiem Himmel genießen möchten.

Ein Kulturereignis mit internationaler Strahlkraft

Die Oper im Steinbruch zählt zu den bedeutendsten Kulturveranstaltungen Österreichs. Generalintendant Rico Gulda hebt besonders die Verbindung von weltberühmter Oper und außergewöhnlichem Spielort hervor: „Gerade die Verbindung aus weltberühmter Meisteroper und unserer spektakulären Spielstätte macht die Oper im Steinbruch seit vielen Jahren zu einem fulminanten Erlebnis.“ Ziel sei es, Produktionen zu schaffen, die weit über die Region hinausstrahlen und das Burgenland international als Opernstandort sichtbar machen.

Generalintendant Rico Gulda hebt besonders die Verbindung von weltberühmter Oper und außergewöhnlichem Spielort hervor: „Gerade die Verbindung aus weltberühmter Meisteroper und unserer spektakulären Spielstätte macht die Oper im Steinbruch seit vielen Jahren zu einem fulminanten Erlebnis.“

Dem schließt sich Intendant Daniel Serafin an: Für ihn ist es gerade die Verbindung aus international gefeiertem Opernrepertoire, monumentaler Naturkulisse und innovativer Bühnentechnik, die den besonderen Charakter der Produktionen in St. Margarethen ausmacht. Mit „Rigoletto“ soll diese Erfolgsgeschichte fortgeschrieben und das Publikum einmal mehr mit einem Freilichterlebnis begeistert werden, das weit über die Region hinausstrahlt.

Inmitten der einzigartigen Landschaft des UNESCO-Welterbes Fertő-Neusiedler See verbindet die Oper im Steinbruch große Kunst mit einem außergewöhnlichen Natur- und Bühnenerlebnis. „Rigoletto“ verspricht 2027 eine eindrucksvolle Begegnung von Musik, Architektur und moderner Theatertechnik – und einen Sommerabend, der lange in Erinnerung bleibt.

14. Juli bis 22. August 2027

www.operimsteinbruch.at