Das Sisi Museum in der Wiener Hofburg präsentiert sich nach umfassender Neugestaltung mit erstmals zugänglichen Rokoko-Räumen, kostbaren Originalobjekten und einem neuen Rundgang.

Kaum eine historische Persönlichkeit vermag bis heute eine derartige Faszination auszuüben wie Kaiserin Elisabeth von Österreich. Zwischen historischer Wirklichkeit, persönlichem Schicksal und romantischer Verklärung ist über die Jahrzehnte ein Mythos entstanden, der Menschen aus aller Welt in seinen Bann zieht. Das Sisi Museum in der Wiener Hofburg widmet sich seit seiner Eröffnung im Jahr 2004 dieser außergewöhnlichen Frau – und schlägt nun ein neues Kapitel auf: Am 19. November 2026, dem Namenstag der Kaiserin, wurde das umfassend erweiterte und neu gestaltete Museum präsentiert.

Im Mittelpunkt der ersten abgeschlossenen Bauphase stehen nicht nur ein neu konzipierter Rundgang und bislang unveröffentlichte Exponate, sondern vor allem eine besondere historische Entdeckung: Erstmals sind die prachtvollen Weißgoldzimmer aus der Rokokozeit öffentlich zugänglich. Die einst von der kaiserlichen Familie und ihrem Hofstaat genutzten Räume wurden aufwendig restauriert und in das Museum integriert. Besonders bemerkenswert ist das freigelegte historische Nussholzparkett, das nach langer Zeit wieder in seiner ursprünglichen Schönheit zur Geltung kommt. Auch die historischen Kachelöfen wurden restauriert und die Räume behutsam für die Präsentation wertvoller Originalobjekte adaptiert. So wird die historische Architektur selbst zum Teil des Ausstellungserlebnisses.

Die Erweiterung eröffnet zugleich neue Perspektiven auf Elisabeths vielschichtige Persönlichkeit. Über 300 Exponate erzählen von ihrem Leben zwischen höfischer Repräsentation, familiären Verpflichtungen, persönlicher Sehnsucht und dem Wunsch nach Freiheit. Originale Kleidungsstücke und Accessoires vermitteln einen Eindruck von ihrem ausgeprägten Interesse an Mode und Schönheit. Eine champagnerfarbene Spitzenjacke, ein lindgrünes Kleid, eine schwarze Spitzenmantille und elegante Satinschuhe gehören zu den neu präsentierten Kostbarkeiten. Gymnastikhose, Reitsporn und ein Reitbildnis wiederum veranschaulichen ihre außergewöhnliche Disziplin und ihre Leidenschaft für den Reitsport.

Zu den besonderen Höhepunkten zählt ein kunstvoll verzierter Flügel der Wiener Firma Bösendorfer, der eigens für Kaiserin Elisabeth angefertigt wurde. Mit seinen goldenen Ornamenten und Putten verbindet das Instrument Musik, Handwerkskunst und dekorative Gestaltung auf eindrucksvolle Weise. Nach seiner Präsentation bei der Jubiläums-Gewerbe-Ausstellung 1888 ist es nun erstmals wieder öffentlich zu sehen.

Auch die privaten und tragischen Seiten des Kaiserhauses finden ihren Platz. Kindergegenstände von Kronprinz Rudolf und seinen Schwestern sowie Erinnerungsstücke an familiäre Schicksalsschläge lassen das Leben abseits des höfischen Zeremoniells lebendig werden. Besonders berührend ist der schwarze Mantel mit Reiherfedern, mit dem Elisabeth nach dem tödlichen Attentat in Genf 1898 zugedeckt wurde. Am Ende der Raumfolge begegnet man einem posthumen Porträt der Kaiserin von Leopold Horowitz aus dem Jahr 1899 – einem sehr persönlichen Erinnerungsstück Kaiser Franz Josephs an seine verstorbene Frau.

Ein eigener Ausstellungsbereich widmet sich schließlich der Entstehung des Sisi-Mythos. Filmplakate, Fotografien und historische Kinowerbung zeigen, wie Elisabeth über Generationen hinweg zu einer Ikone der Film- und Populärkultur wurde. Interaktiv wird es im digitalen Erlebnisraum „Dress like Sisi“, in dem Besucherinnen und Besucher verschiedene historische Roben virtuell anprobieren können.

Auch die Silberkammer wurde neu gestaltet und bildet nun den Abschluss des Museumsrundgangs. Kostbares Porzellan, Glas- und Tafelsilber sowie der rund 30 Meter lange Mailänder Tafelaufsatz aus dem Jahr 1838 geben einen faszinierenden Einblick in die einstige höfische Tafelkultur.

Mit einer Investition von rund 15 Millionen Euro setzt die Schönbrunn Group ein deutliches Zeichen für die nachhaltige Bewahrung und Weiterentwicklung dieses bedeutenden Kulturstandortes. Die Neugestaltung ist zugleich ein Auftakt: In den kommenden Jahren sollen weitere Räume restauriert und zusätzliche 700 Quadratmeter Museumsfläche erschlossen werden.

Das erneuerte Sisi Museum bietet damit weit mehr als einen Blick zurück in die imperiale Vergangenheit. Es lädt dazu ein, einer Frau näherzukommen, deren Leben zwischen Glanz und Tragik, gesellschaftlicher Rolle und persönlicher Freiheit bis heute Fragen aufwirft. Und vielleicht liegt gerade darin die anhaltende Faszination Elisabeths: Hinter der legendären Schönheit und dem vertrauten Mythos bleibt eine ebenso widersprüchliche wie berührende Persönlichkeit zu entdecken.

www.sisimuseum-hofburg.at