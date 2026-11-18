Wenn sich die Klänge großer Weihnachtsklassiker mit Wiener Schmäh und der besonderen Akustik eines sakralen Raumes verbinden, darf man einen Konzertabend der außergewöhnlichen Art erwarten. Am 11. Dezember 2027 gastieren Monti Beton und Hans Krankl alias Johann K. mit ihrer „Christmas Classics Extravaganza“ im Martinsdom in Eisenstadt und verwandeln die Domkirche St. Martin in einen stimmungsvollen Ort musikalischer Weihnachtsfreude.

Die ungewöhnliche Kombination aus festlicher Musik, humorvollen Geschichten und einer eindrucksvollen Konzertlocation verspricht ein Erlebnis, das weit über ein traditionelles Weihnachtskonzert hinausgeht. Auf dem Programm steht eine musikalische Reise durch die schönsten Christmas Classics, von amerikanischen und englischen Songjuwelen bis hin zu bekannten Hits und ausgewählten musikalischen Raritäten. „White Christmas“, „Winter Wonderland“ und „Let It Snow“ dürfen dabei ebenso wenig fehlen wie John Lennons „Happy Xmas (War Is Over)“ oder Michael Bublés „Home“. Mal besinnlich und berührend, mal schwungvoll und mit einem Augenzwinkern interpretiert, entsteht eine Mischung, die gleichermaßen nostalgische Erinnerungen weckt und für beschwingte Vorfreude auf das Weihnachtsfest sorgt.

Für die unverwechselbare Wiener Note zeichnet Hans Krankl verantwortlich. Als Johann K. ergänzt er das musikalische Programm mit humorvollen und zugleich bewegenden Lesungen aus seinem Büchlein „Lieber Weihnachtsmann“, einer Sammlung von Briefen, die Kinder aus aller Welt an den Weihnachtsmann geschrieben haben. Zwischen musikalischen Höhepunkten und literarischen Momenten darf sich das Publikum auf jene Mischung aus Herzlichkeit, Humor und Wiener Schmäh freuen, die den Künstlern seit Jahren ein treues Publikum beschert.

Auch der Veranstaltungsort trägt wesentlich zum besonderen Charakter des Abends bei. Die Architektur und Atmosphäre des Martinsdoms verleihen den bekannten Weihnachtsmelodien eine zusätzliche Dimension und schaffen einen Rahmen, in dem Musik, Emotion und Besinnlichkeit auf eindrucksvolle Weise zusammenfinden. Für Kultur Burgenland ist das Konzert ein weiteres Beispiel für die Vielfalt und Qualität des regionalen Kulturangebots. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Diözesanbischof Ägidius J. Zsifkovics begrüßen die Veranstaltung als besondere Bereicherung der vorweihnachtlichen Kulturlandschaft.

Die „Christmas Classics Extravaganza“ verspricht einen Abend für Jung und Alt, für Familien, Freunde und all jene, die sich gerne von Musik, Erinnerungen und einem Hauch Wiener Lebensgefühl verzaubern lassen. Ein stimmungsvoller Auftakt zur Weihnachtszeit – mitten im Herzen von Eisenstadt.

11. Dezember 2027, 19.30 Uhr, Domkirche St. Martin, Domplatz, Eisenstadt

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