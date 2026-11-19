Abenteuer, Emotionen und große Musicalmomente: Die FreilichtSpiele Tecklenburg präsentieren 2027 ein facettenreiches Programm vor historischer Burgkulisse.

Wenn sich die Mauern einer mittelalterlichen Burg in eine große Musicalbühne verwandeln, der Abendhimmel zur Kulisse wird und Musik, Licht und imposante Bühnenbilder zu einem Gesamterlebnis verschmelzen, ist wieder Zeit für die FreilichtSpiele Tecklenburg. Deutschlands größtes Freilicht-Musiktheater zählt zu den eindrucksvollsten Spielstätten seiner Art und begeistert Jahr für Jahr Tausende Besucher. Für die Saison 2027 verspricht das traditionsreiche Theater drei außergewöhnliche Produktionen, die unterschiedlicher kaum sein könnten – und doch eine gemeinsame Botschaft tragen: den Mut, aufzubrechen, eigene Wege zu gehen und an große Träume zu glauben.

Die Kulisse allein ist bereits ein Erlebnis. Eingebettet in die über 750 Jahre alten Mauern der Burg Tecklenburg erhebt sich eine rund 80 Meter breite Naturbühne, die großen musikalischen Erzählungen einen spektakulären Rahmen bietet. Mehr als 2.300 Zuschauer finden hier Platz, rund 1.800 davon auf überdachten Sitzplätzen. Was 1924 als klassische Freilichtbühne begann, hat sich über die Jahrzehnte zu einer renommierten Musicaladresse im deutschsprachigen Raum entwickelt. Aufwendige Inszenierungen, große Ensembles, beeindruckende Choreografien und erstklassige Darsteller machen jeden Theaterabend zu einem besonderen Ereignis.

Eine Schatzsuche voller Abenteuer

Den Auftakt macht ab 15. Mai 2027 das neue Familienmusical „DIE SCHATZINSEL“, das in Tecklenburg seine Uraufführung erlebt. Frei nach dem weltberühmten Roman von Robert Louis Stevenson entführt die Geschichte in eine Welt voller Geheimnisse, Gefahren und überraschender Wendungen. Als Mia auf einem alten Dachboden eine vergilbte Schatzkarte entdeckt, beginnt eine abenteuerliche Reise, die sie mitten auf hohe See und an Bord der Hispaniola führt. Dort begegnet sie Jim Hawkins, mit dem sie sich auf die Suche nach einem sagenumwobenen Schatz begibt. Doch schon bald wird klar, dass nicht jeder an Bord die gleichen Absichten verfolgt. Wem kann man vertrauen? Wer verbirgt seine wahren Beweggründe? Das Musical von Michael Przewodnik und Florian Albers greift die zeitlose Faszination des Abenteuerromans auf und erzählt zugleich von Neugier, Freundschaft und dem Mut, sich auf Unbekanntes einzulassen. Im Mittelpunkt steht die Lust am Entdecken, das Überschreiten vertrauter Grenzen und die Erfahrung, dass man manchmal erst unterwegs herausfindet, wozu man wirklich fähig ist. Mit seiner Mischung aus Spannung, Humor und musikalischer Fantasie verspricht die Uraufführung ein Erlebnis für die ganze Familie – für junge Entdecker ebenso wie für Erwachsene, die sich den Sinn für Abenteuer bewahrt haben.

15. Mai bis 1. September 2027



Kinky Boots: Ein Plädoyer für Individualität

Ganz andere Töne schlägt ab 18. Juni der international gefeierte Broadway-Erfolg „KINKY BOOTS“ an. Mit der mitreißenden Musik und den Songs von Cyndi Lauper sowie einer Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht, verbindet das mehrfach mit dem Tony Award ausgezeichnete Musical Humor, Lebensfreude und gesellschaftliche Relevanz.

Als Charlie Price nach dem Tod seines Vaters eine traditionsreiche, jedoch wirtschaftlich angeschlagene Schuhfabrik übernimmt, scheint deren Zukunft besiegelt. Die Rettung kommt ausgerechnet durch eine ungewöhnliche Begegnung: Die selbstbewusste Dragqueen Lola eröffnet Charlie eine Marktlücke, die er bislang nicht einmal in Betracht gezogen hat. Gemeinsam entwickeln sie extravagante, besonders stabile Stiefel für Dragqueens – die namensgebenden Kinky Boots. Was zunächst auf Skepsis und Vorurteile stößt, wird zu einer außergewöhnlichen Zusammenarbeit. Zwischen den beiden Männern entwickelt sich eine Freundschaft, die beide dazu bringt, ihre bisherigen Vorstellungen zu hinterfragen. Hinter der farbenprächtigen Inszenierung verbirgt sich eine berührende Geschichte über Selbstvertrauen, Zusammenhalt und die Überwindung gesellschaftlicher Grenzen. Das Leitmotiv „Just be who you want to be“ ist dabei weit mehr als ein eingängiger Musical-Slogan: Es ist eine Aufforderung zu Offenheit, Toleranz und gegenseitigem Respekt. Mit temperamentvollen Songs, mitreißenden Tanzszenen und einer guten Portion Humor verspricht „KINKY BOOTS“ einen Abend voller Energie und Emotionen – und eine Botschaft, die weit über die Bühne hinausreicht.

18. Juni bis 29. August 2027



Ein monumentales Epos: Die Säulen der Erde

Ein besonderes Highlight der Saison erwartet das Publikum ab 23. Juli mit „DIE SÄULEN DER ERDE“. Nach dem internationalen Bestseller von Ken Follett kommt das Musical von Iván Macías und Félix Amador in seiner deutschsprachigen Erstaufführung nach Tecklenburg. Das historische Epos entführt ins England des 12. Jahrhunderts, in eine Zeit, in der religiöse Macht, politische Intrigen und persönliche Schicksale eng miteinander verwoben sind. Im Mittelpunkt steht der Baumeister Tom Builder, dessen großer Lebenstraum der Bau einer monumentalen Kathedrale in Kingsbridge ist. Ein Bauwerk, das nicht nur die Grenzen des damals Vorstellbaren überschreiten, sondern auch kommenden Generationen Bestand haben soll. Doch der Weg dorthin ist von zahlreichen Hindernissen geprägt. Machtkämpfe, Verrat, Gewalt und kirchliche Intrigen bedrohen das Vorhaben und das Leben jener Menschen, die an die Vision glauben. Parallel dazu kämpft die junge Adelige Aliena nach dem Verlust ihres Besitzes und ihrer gesellschaftlichen Stellung um ihre Zukunft und die ihrer Familie. Über mehrere Jahrzehnte hinweg entfaltet sich eine vielschichtige Geschichte von Liebe, Ehrgeiz, Glaube, Verlust und unerschütterlichem Durchhaltewillen. Die Kathedrale wird dabei zum Symbol menschlicher Schaffenskraft und des Wunsches, etwas zu hinterlassen, das die eigene Lebenszeit überdauert. Gerade in der imposanten Kulisse der historischen Burganlage dürfte dieses Musical eine besondere Wirkung entfalten. Ein großes Bühnenepos, das persönliche Schicksale und historische Dimensionen zu einem eindrucksvollen Theatererlebnis verbindet.

23. Juli bis 12. September 2027

Musical Meets Pop

Ergänzt wird das Programm durch die beliebte Pfingstgala „Musical Meets Pop“ bei der Musicalstars gemeinsam mit einer Live-Band bekannte Musicalmelodien und Popsongs präsentieren.

17. Mai 2027

Drei Produktionen, drei unterschiedliche Welten und eine außergewöhnliche Spielstätte: Die Saison 2027 verspricht einmal mehr jene Mischung aus musikalischer Qualität, großer Inszenierung und emotionaler Unmittelbarkeit, die Tecklenburg zu einem besonderen Anziehungspunkt für Musicalfreunde macht. Hier wird Theater nicht einfach aufgeführt – hier wird es unter freiem Himmel zum Erlebnis.

Ticketvorverkauf: ab 21. November 2026

www.freilichtspiele-tecklenburg.de