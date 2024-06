Wenn in diesem Sommer in zehn deutschen Städten die Fußball-Europameisterschaft ausgetragen wird, ist auch das Rudolstadt-Festival Austragungsort spannender Begegnungen. Vom 4. bis 7. Juli 2024 lädt Deutschlands größtes Festival für Roots, Folk und Weltmusik zu seiner 32. Ausgabe ein. Auf über 20 Konzertbühnen zwischen Heidecksburg und Heinepark, in Theater und Kirche, auf dem Marktplatz und vielen Straßenmusikbühnen erleben etwa 90 000 Besucher internationale Künstler aus über 30 Ländern.

Im Länderschwerpunkt Deutschland wird unter anderem zu Konzerten mit der bayrischen Hip-Hop-Band Dicht & Ergreifend, der Sängerin Paula Carolina und der temperamentvollen Fusionband Bukahara eingeladen. Besonders hervorgehoben wird das neu gegründete Jugendfolkorchester. Dieses Projekt bringt junge Musikerinnen und Musiker im Alter von 12 bis 25 Jahren im Juli 2024 erstmals zusammen, um nach einem gemeinsamen Probencamp ein Konzert auf dem Rudolstadt-Festival zu geben. Dachverband und Organisator des Jugendfolkorchesters ist der Profolk e.V.

Erste Namen im Line-Up 2024: Zusagen gibt es bereits von der US-amerikanischen Blueslegende Eric Bibb, der mit seinem jüngsten Album für den diesjährigen Blues Music Award in Memphis nominiert ist. Ebenfalls aus den USA kommt der international bekannte Klezmerklarinettist David Krakauer mit Tagg’s Mazel Tov Party. Aus Frankreich reist die Band Noon an, die Electronics mit magischen Dudelsackpfeifen mixt. Die irische Sängerin und Komponistin Emma Langford zeichnet sich durch verzaubernde Klänge aus, und aus Rio de Janeiro kommt Mart’nália, eine Sängerin, Komponistin und Perkussionistin, die seit vier Jahrzehnten die brasilianische Szene prägt. Vlado Kreslin aus Slowenien repräsentiert ein Stück Folk-Rock-Geschichte. Niyaz ist ein iranisches Projekt, das seit einigen Jahren die Genregrenzen der Musik vom Persischen Golf neu auslotet, mit einer Mischung aus Sufi-Poetik, traditionellen Liedern und Trance. Besonders kraftvoll wird der Auftritt der mit dem WOMEX Award 2023 ausgezeichneten Band BCUC aus Südafrika erwartet. Das diesjährige Songposium widmet sich der Kulturgeschichte der vermutlich berühmtesten Fußballhymne „You’ll Never Walk Alone“. Seit 1963 ist dieser Song die Stadionhymne des FC Liverpool und hat viele andere Vereine und ihre Fangesänge geprägt.

Außerdem wird das 43. Euroradio Folk Festival der EBU (European Broadcast Union) mit vielen Künstlern zu Gast sein. Zum ersten Mal ist auch das Land Georgien vertreten. Von dort kommt das Ensemble Shavnabada. Aus Norwegen wird Odde & Holmen begrüßt, aus Polen Suferi, die Schweiz schickt das Trio Räss, die Ukraine wird mit Yagody und Schottland mit Ryan Young vertreten sein.

4. bis 7. Juli 2024

www.rudolstadt-festival.de