Wenn große Musik auf königliche Geschichte trifft, entsteht ein Festivalerlebnis der besonderen Art: Vom 17. Juni bis 18. Juli 2027 lädt der Kissinger Sommer zu seiner 41. Ausgabe ein. Unter dem Motto „Kings und Queens“ stehen Großbritanniens faszinierende Musikkultur, europäische Monarchien und ein bedeutendes Beethoven-Gedenkjahr im Mittelpunkt.

Bad Kissingen wird wieder zur Bühne für musikalische Begegnungen der Extraklasse. Der Kissinger Sommer, das renommierte Internationale Musikfestival der unterfränkischen Welterbestadt, präsentiert 2027 ein Programm, das Geschichte, Tradition und musikalische Gegenwart auf faszinierende Weise miteinander verbindet. Im Mittelpunkt steht diesmal Großbritannien – jenes Land, dessen Monarchie wie kaum eine andere europäische Königstradition geprägt hat.

Dass Bad Kissingen dafür der ideale Schauplatz ist, zeigt bereits ein Blick in die Geschichte. Im 19. Jahrhundert gehörte die Stadt zu den beliebtesten Kurorten Europas. Könige, Kaiserinnen und gekrönte Häupter suchten hier Erholung. Besonders legendär war die sogenannte „Kaiserkur“ von 1864, bei der Kaiser Franz Joseph I., Elisabeth („Sisi“), Zar Alexander II. und der junge bayerische König Ludwig II. zusammentrafen. 2027 bekommt diese königliche Vergangenheit nun ihren ganz eigenen musikalischen Glanz.

Große Orchester und britische Klangwelten

Zu den Höhepunkten zählen die Auftritte international renommierter Klangkörper. Das Royal Scottish National Orchestra und das Royal Philharmonic Orchestra bringen britische Orchestertradition nach Bad Kissingen. Auch die Sinfonia of London ist zu Gast. Auf dem Programm stehen Werke großer Komponisten wie Edward Elgar, Ralph Vaughan Williams und William Walton. Von festlichen Klängen über eindrucksvolle Symphonien bis hin zu berühmter Filmmusik reicht das Spektrum.

Ein besonderer Schwerpunkt gilt der Gesangskunst. Die traditionsreiche LiederWerkstatt verbindet alte Meister wie John Dowland und Henry Purcell mit modernen Einflüssen. Die King’s Singers schlagen eine musikalische Brücke von Barock bis Jazz, während Künstlerinnen und Künstler wie Katharine Mehrling und Sheila Wolf die Welt des Chansons und der europäischen Burlesque aufgreifen. Mit „Our People“ setzen Tenor Freddie Ballentine und Pianist Kunal Lahiry zudem ein eindrucksvolles Zeichen für Vielfalt, Sichtbarkeit und gesellschaftliche Offenheit.

Shakespeare, Purcell und große Gefühle

Auch Liebhaber historischer Aufführungspraxis dürfen sich freuen. Internationale Ensembles wie Gabrieli und The King’s Consort lassen die musikalische Pracht vergangener Königshäuser lebendig werden. Henry Purcells „King Arthur“ und die Musik zu historischen Krönungszeremonien gehören zu den besonderen Programmpunkten.

Ein weiterer Höhepunkt widmet sich Shakespeare und seinem berühmtesten Liebespaar: Romeo und Julia. Sergei Prokofjews bewegende Ballettmusik wird vom Chineke! Orchestra interpretiert. Mitglieder der Tanzkompanie Ballet Black verleihen der tragischen Liebesgeschichte zusätzlich eine eindrucksvolle tänzerische Dimension.

Beethoven zwischen Freiheit und Macht

Neben dem britischen Schwerpunkt prägt ein weiteres Ereignis das Festivaljahr: 2027 jährt sich Ludwig van Beethovens Todestag zum 200. Mal. Sein Werk steht für Freiheit, Menschlichkeit und künstlerische Unabhängigkeit – Ideale, die einen spannenden Kontrast zur Welt der Monarchien bilden.

Mit Beethovens Oper „Fidelio“, bedeutenden Symphonien und späten Klavierwerken widmet sich das Festival dem großen Komponisten in seiner ganzen Vielschichtigkeit. Internationale Stars wie Daniil Trifonov und Igor Levit sowie renommierte Orchester und Ensembles gestalten diesen Programmschwerpunkt.

Auch deutsche Spitzenorchester wie die Bamberger Symphoniker, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und das WDR Sinfonieorchester bereichern das Festival.

Der Kissinger Sommer 2027 verspricht damit weit mehr als eine Reihe hochkarätiger Konzerte: Er lädt zu einer musikalischen Reise durch europäische Geschichte, königliche Traditionen und gesellschaftliche Entwicklungen ein. In den prachtvollen historischen Konzertsälen Bad Kissingens begegnen sich Vergangenheit und Gegenwart, große Gefühle und musikalische Meisterwerke.

17. Juni bis 18. Juli 2027

www.kissingersommer.de