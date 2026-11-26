Lang Lang im Gewandhaus, „Tristan und Isolde“ im Opernhaus und eine Bootsfahrt durch den Leipziger Westen: Eine viertägige Kulturreise verbindet das Beethoven Festival mit einem Wagnerabend am Geburtstag des Komponisten.

Zum 200. Todestag Ludwig van Beethovens widmet das Gewandhaus dem Komponisten ein Festival. Die Verbindung reicht bis in Beethovens Lebenszeit zurück. Sein Fünftes Klavierkonzert wurde 1811 im Leipziger Gewandhaus erstmals öffentlich aufgeführt. Mehr als zwei Jahrhunderte später übernimmt Lang Lang den Solopart in jenem Werk, mit dem Leipzig selbst ein Stück Beethoven-Geschichte geschrieben hat.

Andris Nelsons und das Gewandhausorchester eröffnen den Konzertabend mit der Sechsten Sinfonie, der „Pastorale“. Beethoven zeichnet darin Szenen des Landlebens nach, von der Ankunft auf dem Land bis zum Gewitter. Nach der Pause rückt das Klavier ins Zentrum. Schon zu Beginn des Fünften Klavierkonzerts antwortet der Solist auf die Akkorde des Orchesters mit ausgreifenden Läufen. So treffen an einem Abend zwei Werke aufeinander, die ganz unterschiedliche Seiten des Komponisten zeigen.

Am folgenden Abend nimmt die Oper Leipzig Richard Wagners „Tristan und Isolde“ wieder auf. Wagner griff für das Werk auf die mittelalterliche Dichtung Gottfrieds von Straßburg zurück. Ein Liebestrank bindet Tristan und Isolde aneinander, obwohl sie König Marke heiraten soll. Die Spannung zwischen ihrer Sehnsucht und den Verpflichtungen gegenüber dem Hof prägt das Werk bis zum Schluss. In Leipzig dirigiert Ivan Repušić die Inszenierung von Enrico Lübbe. Im Orchestergraben spielt erneut das Gewandhausorchester.

Abseits der beiden Aufführungen führt die Reise auf den Karl-Heine-Kanal und die Weiße Elster. Vom Boot aus lassen sich Brücken und ehemalige Fabrikgebäude entdecken, die an die industrielle Geschichte des Leipziger Westens erinnern. Ein Stadtrundgang oder eine Stadtrundfahrt ergänzt den Blick vom Wasser mit einer Erkundung der Stadt an Land.

Das Arrangement von Leipzig Tourismus und Marketing umfasst drei Übernachtungen mit Frühstück in einem von drei Leipziger Hotels, Eintrittskarten für das Konzert mit Lang Lang und für „Tristan und Isolde“, einen öffentlichen Stadtrundgang oder eine Hop-on-Hop-off-Stadtrundfahrt sowie eine geführte Motorbootfahrt. Die Reise kann direkt beim Anbieter angefragt werden.

21. bis 24. Mai 2027

www.leipzig.travel