Was bedeutet es, Mensch zu sein? Christian Bazant-Hegemarks Bilder gehen dieser Frage auf vielschichtige Weise nach.

Christian Bazant-Hegemark zeigt [FKc] FORUM KUNST contemporary neue Malereien und Zeichnungen aus drei Werkserien, und fokussiert darin unterschiedliche Aspekte des Menschseins. Mit viel Sinn für das Abbilden persönlicher Momente zeigt er Menschen in ihrer Verletzlichkeit. Oft scheinen seine Protagonisten in entspannte Alltagsmomente verwickelt: beim Sitzen, Nachdenken, Schauen. Man fühlt sich häufig als Beobachtender einer Szene, die man emotional zwar spüren, aber nicht vollends verstehen kann. Bazant-Hegemark beschreibt sein Interesse an Alltagsszenen damit, daß diese oft harmloser wirken, als sie sind.

Sein Interesse gilt der Traumaverarbeitung: „Wie bildet man die Zeit nach einem traumatischen Ereignis ab? Das Leben geht, von Außen betrachtet, ganz normal weiter. Was sich verändert hat, ist das Innere: das Nervensystem, die persönliche Wahrnehmung. Diese Zustände abzubilden ist für mich eine Herausforderung”. Nach einer Reihe von fotorealistischen Arbeiten, wo der Künstler im Schaffensprozess viel Sorgfalt für das Abbilden jeglicher Details nutzte, zeigt Bazant-Hegemark In seiner neuesten Serie nun Menschen, die ihrer Umgebung entnommen sind; sie schweben oder fliegen, und scheinen den Gesetzen der Physik enthoben. Obwohl der Künstler Menschen und ihre Körper zeigt, waren im Schaffensprozess seine Gedanken bei inneren Themen des Bewusstseins: „Ich wollte Themen aus spiritueller Literatur mit einer künstlichen Intelligenz besprechen. Dabei wurde mir bald klar, dass es der KI an Bewusstsein fehlt, und Gespräche abseits von Klischees kaum möglich sind, sobald es philosophisch wird”.

Christian Bazant-Hegemark arbeitet vorrangig in Zeichnung, Malerei und Code. Vor seinem Kunststudium an der Akademie der bildenden Künste Wien hat er Videospiele programmiert, was den Fokus seiner Dissertation (zu Malerei und Digitaltechnologien) beeinflusst hat.Neben seiner künstlerischen Praxis ist Bazant-Hegemark in unterschiedlichen Projekten aktiv, in denen Kunstweltdynamiken transparent gemacht werden: ob in regelmässigen Gesprächs- und Netzwerktreffen („Conscious Artist Membership“), einem Podcast („Kunst und Klischee“), seinem YouTube-Kanal („On Doubt in Creative Practices“) oder in Workshops. Er hat seit der Co-Leitung des transmedialen Kunstraums mo.ë über zwanzig Ausstellungen kuratiert.Nach Einzelausstellunge nin Deutschland, Frankreich, Spanien, USA, Tschechien stellt Bazant-Hegemark erstmals bei [FKc] Forum Kunst Contemporary in einer Einzelausstellung sein Werk aus.

www.forum-kunst-contemporary.com