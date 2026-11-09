Wie viel von unserem wahren Ich zeigen wir der Welt? Welche Rollen nehmen wir ein, welche Gesichter setzen wir auf, um uns zu schützen oder den Erwartungen unserer Umgebung zu entsprechen? Die Maske ist weit mehr als ein bloßes Accessoire. Sie verbirgt, verwandelt, schützt und offenbart zugleich. Mit der Ausstellung „Felix Nussbaum. Maskeraden“ widmet sich das Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück einem faszinierenden Motiv der Kunstgeschichte und eröffnet dabei einen überraschend aktuellen Blick auf das Werk eines außergewöhnlichen Künstlers.

Felix Nussbaum (1904–1944), in Osnabrück geboren und 1944 im Konzentrationslager Auschwitz ermordet, zählt zu den bedeutenden Künstlerpersönlichkeiten der Moderne. Sein Werk ist geprägt von einer intensiven Auseinandersetzung mit Identität, Ausgrenzung, Angst und dem Verlust von Sicherheit. Die Maske zieht sich dabei wie ein roter Faden durch verschiedene Schaffensphasen. Zwischen 1928 und 1943 nutzte Nussbaum dieses Motiv, um persönliche Empfindungen ebenso wie die gesellschaftlichen und politischen Spannungen seiner Zeit sichtbar zu machen.

Erstmals wird dieses zentrale Thema in einer umfassenden Ausstellung beleuchtet. Werke Nussbaums treten dabei in einen spannenden Dialog mit Arbeiten bedeutender Zeitgenossinnen und Zeitgenossen wie Max Beckmann, Otto Dix, Hannah Höch, Karl Hofer und Emil Nolde. Leihgaben aus dem In- und Ausland ergänzen die eigene Sammlung und eröffnen neue kunsthistorische Perspektiven. So wird deutlich, wie intensiv sich Künstlerinnen und Künstler der 1920er- bis 1940er-Jahre mit der Maske als Symbol für Verstellung, Schutz, gesellschaftliche Rollen und innere Zerrissenheit auseinandersetzten.

Bei Nussbaum erhält das Motiv eine besondere Tiefe. Die Maske wird zum Spiegel einer bedrohten Existenz, zum Ausdruck innerer Konflikte und zum Versuch, angesichts einer immer feindlicher werdenden Welt die eigene künstlerische Identität zu bewahren. Seine Bilder erzählen von einer Zeit, in der das Sichtbare und das Verborgene, Schein und Wirklichkeit zunehmend auseinanderdrifteten.

Gerade darin liegt die Aktualität dieser Ausstellung. Auch heute bewegen wir uns zwischen unterschiedlichen Rollen und Identitäten. In sozialen Medien, im digitalen Raum und im gesellschaftlichen Alltag präsentieren wir verschiedene Facetten unseres Selbst. Masken sind längst nicht nur Gegenstände – sie sind psychologische Schutzschichten, Ausdrucksmittel und manchmal auch notwendige Überlebensstrategien. Die Ausstellung lädt dazu ein, genauer hinzusehen und sich zu fragen, was hinter den Gesichtern verborgen liegt.

Das Felix-Nussbaum-Haus ist Teil des Osnabrücker Museumsquartiers, das vier Häuser unter dem Leitgedanken „Frieden“ vereint. Der von Daniel Libeskind entworfene Museumsbau ist selbst ein außergewöhnlicher Ort der Erinnerung und Begegnung. Gemeinsam mit dem Kulturgeschichtlichen Museum, der Villa_ Forum Erinnerungskultur und Zeitgeschichte sowie dem Akzisehaus bildet er ein kulturelles Ensemble, das Kunst, Geschichte und gesellschaftliche Verantwortung miteinander verbindet.

„Felix Nussbaum. Maskeraden“ ist damit weit mehr als eine kunsthistorische Spurensuche. Die Ausstellung eröffnet einen Dialog zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen individueller Identität und gesellschaftlichen Erwartungen. Sie führt vor Augen, dass Kunst nicht nur Zeugnis ihrer Zeit ist, sondern auch Fragen stellt, die uns bis heute beschäftigen.

22. November 2026 bis 4. April 2027

www.museumsquartier-osnabrueck.de