Das Lebkuchenland im Kulturzentrum Eisenstadt lädt zu einem zauberhaften Adventerlebnis für Groß und Klein. Wenn der Duft von frisch verziertem Lebkuchen durch die Räume zieht, Weihnachtsgeschichten zum Träumen einladen und Kinderaugen zu leuchten beginnen, dann ist es so weit: Das Kulturzentrum Eisenstadt verwandelt sich von 28. November bis 23. Dezember 2026 in ein zauberhaftes Lebkuchenland. Hier wird die Vorweihnachtszeit zu einem Erlebnis für alle Sinne – voller Kreativität, Musik, Bewegung und gemeinsamer Glücksmomente.

Festlich geschmückte Christbäume, liebevolle Dekorationen und drei fantasievoll gestaltete Lebkuchenhäuser bilden die Kulisse für eine märchenhafte Weihnachtswelt. Dabei ist Mitmachen ausdrücklich erwünscht! Kleine und große Besucherinnen und Besucher können ihrer Kreativität freien Lauf lassen und Lebkuchenfiguren nach Lust und Laune verzieren, Kerzen individuell gestalten oder Christbaumschmuck bemalen und mit funkelnden Glitzersteinen verschönern. Die selbst gestalteten Kunstwerke dürfen natürlich als persönliche Erinnerung mit nach Hause genommen werden. Sämtliche Kreativstationen sind bereits im Eintrittspreis von 17 Euro inkludiert.

Ein besonderer Platz ist auch der Fantasie und den Weihnachtstraditionen gewidmet. Eine liebevoll zusammengestellte Krippenausstellung lädt zum Staunen und Entdecken ein. Wer seinen Wunschzettel bereits geschrieben hat, kann ihn direkt vor Ort in den Christkind-Postkasten werfen und seine Weihnachtswünsche auf den Weg bringen. An ausgewählten Tagen sorgen stimmungsvolle Kinderlesungen für gemütliche Momente und entführen das Publikum mit zauberhaften Geschichten in die Welt von Weihnachten.

Auch die Bewegung kommt nicht zu kurz: Auf dem 100 Quadratmeter großen Indoor-Eislaufplatz können Eislauffans ihre Runden drehen. Schlittschuhe stehen zum Ausleihen bereit. Wer selbst gerne kreativ wird, kann zusätzlich aus einem abwechslungsreichen Workshop-Angebot für Kinder und Erwachsene wählen. Hier entstehen mit Fantasie und Geschick ganz persönliche Weihnachtsgeschenke. Für diese Workshops ist eine Anmeldung erforderlich. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: An den Wochenenden sowie am 8. Dezember lädt ein Foodtruck vor dem Kulturzentrum zu einer kulinarischen Pause ein. Wer noch auf der Suche nach besonderen Geschenken ist, wird außerdem im Kulturzentrum-Shop fündig.

Geschichten, die Weihnachten lebendig machen

Was wäre die Adventzeit ohne zauberhafte Geschichten? An ausgewählten Tagen laden gemütliche Kinderlesungen dazu ein, für einen Moment innezuhalten und in die Welt weihnachtlicher Erzählungen einzutauchen. Stimmungsvolle Geschichten sorgen für leuchtende Augen und lassen kleine wie große Zuhörer die Magie der Weihnachtszeit spüren. Die Lesungen finden am 29. November sowie am 2., 9., 12., 15. und 21. Dezember 2026 statt.

Ein weiterer Höhepunkt erwartet die Besucherinnen und Besucher am 19. Dezember 2026: Studierende der Joseph Haydn Privathochschule bringen mit „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck ein beliebtes musikalisches Märchen auf die Bühne. Mit Gesang, Musik und einer zauberhaften Inszenierung erwacht die Geschichte der beiden Geschwister zu neuem Leben. Ein besonderes vorweihnachtliches Erlebnis für die ganze Familie. Die Vorstellungen beginnen um 14 und 16 Uhr.

Das Lebkuchenland ist mehr als ein Ausflugsziel in der Adventzeit. Es ist ein Ort, an dem Familien gemeinsam kreativ werden, Kinder staunen und Erwachsene für ein paar Stunden den Alltag vergessen können. Denn manchmal sind es gerade die kleinen Dinge – ein selbst verzierter Lebkuchen, eine gemeinsame Runde auf dem Eis oder eine schöne Weihnachtsgeschichte –, die die Vorfreude auf das Christkind so besonders machen.

28. November bis 23. Dezember 2026

www.kulturzentren.at