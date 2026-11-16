Wenn Malerei, Skulptur und Musik aufeinandertreffen, entstehen neue Perspektiven auf zeitgenössische Kunst. Das Kunstforum Montafon in Schruns lädt im Rahmen seiner Winterausstellung „Case Study House“ zu einem besonderen Kulturprogramm ein, das die Begegnung mit zwei international tätigen Künstlerinnen um eine musikalische Dimension erweitert.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen Stefania Batoeva und Angelika Loderer. Die bulgarische Malerin Batoeva, die in Paris lebt und arbeitet, beschäftigt sich in ihren figurativen, mehrschichtigen Bildern mit vielschichtigen visuellen Erzählungen. Ihre Arbeiten treten in einen spannungsreichen Dialog mit den Skulpturen der österreichischen Künstlerin Angelika Loderer, deren Schaffen von Fragen der Materialität, Dekonstruktion und Erneuerung geprägt ist.

Die Gegenüberstellung unterschiedlicher künstlerischer Positionen besitzt im Kunstforum Montafon eine lange Tradition. Kurator Roland Haas verfolgt dabei das Ziel, nicht nur einzelne Werke zu präsentieren, sondern auch neue Beziehungen zwischen den künstlerischen Ausdrucksformen entstehen zu lassen.

Für „Case Study House“ haben beide Künstlerinnen eigens neue Arbeiten geschaffen, die auf die räumlichen Gegebenheiten des Kunstforums reagieren. Die Ausstellung wird dadurch selbst zu einem Experimentierfeld, in dem zweidimensionale Malerei und dreidimensionale Skulptur einander begegnen.

Besonders interessant ist das begleitende Veranstaltungsprogramm. Am 2. Januar führt Kurator Roland Haas persönlich durch die Ausstellung und eröffnet Einblicke in die Entstehung und Konzeption der präsentierten Arbeiten. Besucher erhalten dabei Gelegenheit, die künstlerischen Zusammenhänge und die unterschiedlichen Herangehensweisen der beiden Künstlerinnen näher kennenzulernen.

Am 16. Januar erweitert ein Kammerkonzert mit dem Duo Minerva das Ausstellungserlebnis. Die Verbindung von zeitgenössischer bildender Kunst und Live-Musik schafft einen besonderen Rahmen, in dem unterschiedliche Kunstformen an einem Ort erfahrbar werden. Ein detailliertes musikalisches Programm wurde bislang nicht veröffentlicht.

Das Kunstforum Montafon ist seit seiner Gründung 1996 ein wichtiger Ort für die Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst in Vorarlberg. Mit Ausstellungen, Workshops und Veranstaltungen schafft es regelmäßig Begegnungen zwischen Künstlern, Kunstinteressierten und der regionalen Bevölkerung.

„Case Study House“ zeigt beispielhaft, wie sich ein Ausstellungsbesuch durch persönliche Vermittlung und musikalische Veranstaltungen zu einem umfassenderen Kulturerlebnis entwickeln kann.

Ausstellung: 6. Dezember 2026 bis 7. Februar 2027

Ausstellungsführung: 2. Januar 2027

Kammerkonzert mit Duo Minerva: 16. Januar 2027

www.kfm.at