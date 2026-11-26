Im Rahmen der 50. Dresdner Musikfestspiele bringen die amerikanische Lyrikerin Amanda Gorman und der Cellist Jan Vogler „An Evening of Poetry and Bach“ erstmals nach Deutschland. Beim Festkonzert der 50. Dresdner Musikfestspiele treffen Gormans selbst vorgetragene Gedichte auf Johann Sebastian Bachs Suiten für Violoncello solo.

Einem internationalen Publikum wurde Gorman 2021 bekannt, als sie bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden ihr Gedicht „The Hill We Climb“ vortrug. Darin spricht sie über ein gespaltenes Land und die Möglichkeit, gemeinsam seine Zukunft zu gestalten. Sie war damals 22 Jahre alt und die jüngste Dichterin, die je bei einer amerikanischen Präsidentschaftsamtseinführung auftrat.

In Dresden ist Gorman mit eigenen Texten zu erleben. Ihr Vortrag lebt vom Rhythmus der Sprache, von Wiederholungen und von den Pausen, die sie zwischen einzelnen Gedanken setzt. Darin liegt eine Verbindung zu Bachs Musik. Auch eine musikalische Phrase gewinnt ihren Ausdruck daraus, wo sie ansetzt, welche Töne hervortreten und wie sie endet.

Jan Vogler spielt dazu aus Bachs Suiten für Violoncello solo. In diesen Werken stehen etwa einem frei gestalteten Prélude stilisierte Tänze gegenüber. Das Cello kann eine Melodie über mehrere Takte führen und zugleich durch tiefe Töne oder Akkorde eine zweite Ebene andeuten. Wie viel Bewegung in einer solchen Passage steckt, hängt auch davon ab, wie der Cellist den Bogen führt und die Akzente setzt.

Gorman und Vogler präsentierten das gemeinsame Projekt bereits 2024 in der New Yorker Carnegie Hall. Dort verbanden sie die Gedichte mit der ersten, dritten und fünften Cellosuite. Im Dresdner Kulturpalast erhält das Format nun seinen Platz im Jubiläumsprogramm der Musikfestspiele, die Vogler als Intendant leitet.

11. Juni 2027

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