ImPulsTanz bringt im Dezember Bewegung, Musik und Architektur im Wiener REAKTOR zusammen – und eröffnet zugleich den Vorverkauf für das Festival 2027 mit großen Namen der internationalen Tanzszene.

Der Dezember beginnt mit einem besonderen Ereignis für alle, die Tanz als lebendige, grenzenüberschreitende Kunstform erleben möchten. Am 4., 5. und 6. Dezember verwandeln Liquid Loft und das zeitgenössische Musikensemble PHACE den Wiener REAKTOR in einen außergewöhnlichen Erlebnisraum. Im Rahmen eines ImPulsTanz Specials setzen sie ihre gemeinsame Reihe „Soirée Dansante“ fort und laden zu einer Uraufführung ein, die Choreografie, Architektur und zeitgenössische Musik auf faszinierende Weise miteinander verbindet. Im Mittelpunkt steht „Lieder ohne Orte“, eine choreografische Arbeit nach einer gleichnamigen Komposition des österreichischen Komponisten und Künstlers Christoph Herndler. Das Publikum erwartet kein klassisches Bühnengeschehen, sondern ein begehbarer Resonanzraum, in dem sich Hören, Sehen und körperliches Erleben miteinander verweben. Die künstlerische Auseinandersetzung kreist um eine Erfahrung, die viele Menschen unserer Zeit kennen: das Gefühl des Verlorengehens, die Suche nach Herkunft und Zugehörigkeit und die Frage, was Heimat eigentlich bedeutet, wenn das Ankommen ungewiss bleibt.

Liquid Loft und PHACE schaffen damit ein ungewöhnliches Musiktheater, das bewusst neue Wege beschreitet und die Grenzen zwischen Publikum und Performance verschwimmen lässt. Wer sich darauf einlässt, wird nicht nur Zuschauer, sondern kann selbst Teil des künstlerischen Geschehens werden. Ein spannendes Experiment zwischen Bewegung, Klang und Raum – und eine Einladung, Kunst einmal ganz anders zu erfahren.

4., 5. und 6. Dezember 2026, REAKTOR, 19.30 Uhr



Ein Wiedersehen mit Pina Bausch

Auch der Blick auf den kommenden Festivalsommer verspricht große Momente. Von 8. Juli bis 8. August 2027 bringt ImPulsTanz – Vienna International Dance Festival erneut die internationale Tanz- und Performance-Szene nach Wien. Der Vorverkauf startet am 1. Dezember um 10 Uhr und hält bereits zum Auftakt einen außergewöhnlichen Höhepunkt bereit. Das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch kehrt mit drei Performances nach Wien zurück. Der Doppelabend „Café Müller / Das Frühlingsopfer“ vereint zwei Schlüsselwerke der Tanzgeschichte des 20. Jahrhunderts. In „Café Müller“ entfaltet sich zwischen verschobenen Stühlen und traumwandlerischen Figuren ein berührendes Bild von Sehnsucht, Verletzlichkeit und menschlicher Verlorenheit. „Das Frühlingsopfer“ hingegen entwickelt zu Igor Strawinskys mitreißender Musik eine archaische, beinahe explosive Kraft. Auf einer mit Erde bedeckten Bühne entsteht ein eindringliches Ritual von außergewöhnlicher körperlicher Intensität.

Mit „Sweet Mambo“ kommt zudem ein späteres Werk von Pina Bausch nach Wien. Verspielt, sinnlich und zugleich melancholisch erzählt es von Begehren, Nähe und den komplizierten Beziehungen zwischen Menschen. Drei außergewöhnliche Begegnungen mit einer Choreografin, die das internationale Tanztheater nachhaltig verändert hat.

ImPulsTanz beweist damit einmal mehr, wie lebendig und vielfältig die Welt des zeitgenössischen Tanzes ist. Der Dezember bietet einen ersten Vorgeschmack auf einen Festivalsommer, der große Namen, künstlerische Experimente und unvergessliche Bühnenerlebnisse verspricht.

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