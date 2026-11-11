Von römischen Schätzen über barocke Pracht bis zu den aufregenden Positionen der Gegenwart: Die Kunstsammlungen und Museen Augsburg laden zu einer faszinierenden Entdeckungsreise durch mehr als 2.000 Jahre Kulturgeschichte ein.

Es gibt Städte, die ihre Geschichte in Stein gemeißelt haben. Und es gibt Augsburg. Hier begegnet sie uns in kostbaren Goldschmiedearbeiten, prachtvollen Palästen, römischen Fundstücken, zarten Zeichnungen, großen Gemälden und den aufregenden Bildwelten zeitgenössischer Künstler. Wer sich auf die Museen der Fuggerstadt einlässt, begibt sich auf eine Reise durch mehr als 2.000 Jahre Kulturgeschichte – und entdeckt dabei immer wieder neue Perspektiven auf die Gegenwart. Die Kunstsammlungen und Museen Augsburg machen diese Vielfalt auf besondere Weise erlebbar. Sieben Museen und die Stadtarchäologie bilden einen faszinierenden Kosmos, der von der Antike bis zur Kunst unserer Zeit reicht. Und das Ausstellungsprogramm 2026/27 verspricht Begegnungen, die lange nachwirken.

Auf den Spuren der Römer: Augsburgs antikes Erbe

Unsere Reise beginnt weit vor der Zeit der prachtvollen Bürgerhäuser und Kaufmannspaläste. Im Römerlager im Zeughaus wird die Geschichte von Augusta Vindelicum lebendig. Das eigentliche Römische Museum ist zwar seit 2012 geschlossen, doch eine Auswahl bedeutender archäologischer Schätze lässt sich in der Interimsausstellung „Römerlager – Das römische Augsburg in Kisten“ entdecken. Die Funde reichen von der Steinzeit über die Römerzeit bis ins Mittelalter und dokumentieren eindrucksvoll die wechselvolle Entwicklung der Stadt.

Besonders spannend ist die Ausstellung „Römer am Elfmeterpunkt – Was hat der FCA mit Augusta Vindelicum zu tun?“. Denn dort, wo heute die Fußballarena des FC Augsburg steht, befand sich einst eine römische Siedlung. Bei Ausgrabungen kamen Schmuck, farbenprächtige Glasgefäße und Amphoren aus Rhodos und Spanien ans Licht. Sie erzählen von Handelsbeziehungen, Wohlstand und einem erstaunlich weit verzweigten Netzwerk. Selbst die Verbindung zum heutigen Fußball fehlt nicht: Der Pinienzapfen im Vereinswappen des FCA erinnert an die römischen Wurzeln der Stadt. Eine ebenso ungewöhnliche wie unterhaltsame Begegnung von Antike und Gegenwart. Die Ausstellung bis 30. Dezember 2026

Gold, Glanz und große Geschichte: das Maximilianmuseum

Wer Augsburgs einstige Bedeutung als europäische Kunst- und Handelsmetropole verstehen möchte, kommt am Maximilianmuseum nicht vorbei. Das älteste städtische Museum, 1855 gegründet, befindet sich in zwei historischen Stadtpalästen und ist das Stammhaus der Kunstsammlungen. Hier begegnet man der außergewöhnlichen Handwerkskunst einer Stadt, die über Jahrhunderte zu den bedeutendsten Kunstzentren Deutschlands gehörte. Goldschmiedearbeiten, Bronzekunst der Spätrenaissance, wissenschaftliche Instrumente, kostbare Uhren, Automaten und historische Modelle eröffnen einen Blick in eine Epoche, in der Augsburg mit seinen Künstlern und Handwerkern weit über die Grenzen hinaus Maßstäbe setzte. Es ist ein Museum, in dem jedes Detail eine Geschichte erzählt.

Ein Fest für die Sinne: das Schaezlerpalais

Ein ganz besonderes Kapitel Augsburger Kulturgeschichte öffnet sich im Schaezlerpalais. Das 1770 vollendete Bürgerpalais zählt zu den schönsten erhaltenen Rokokobauten Süddeutschlands. Schon die Räume selbst sind ein Erlebnis: Die mehr als 100 Meter lange barocke Enfilade führt unmittelbar in den berühmten Rokoko-Festsaal, dessen Pracht man sich kaum entziehen kann. Dazu kommen die Deutsche Barockgalerie, die Gemälde der Karl und Magdalene Haberstock-Stiftung sowie die Sammlung Steiner mit ihren faszinierenden Hinterglasgemälden.

Wie wunderbar sich historische Architektur und zeitgenössische Kunst begegnen können, zeigt die Ausstellung „Baroque Bubbles“ des Künstlers Jiří Georg Dokoupil (23. Oktober 2026 bis 28. Februar 2027). Für den Rokoko-Festsaal hat er eine eigens konzipierte Installation geschaffen. Leuchtend bunte Glas-Bubbles auf metallenen Stellagen nehmen das Tageslicht auf, verändern es und werfen es in den Raum zurück. Hinzu kommen Paravents mit Dokoupils charakteristischen Seifenblasenmalereien. Der Künstler, der zu den „Neuen Wilden“ der 1980er-Jahre zählt, entwickelt aus Seife, Pigmenten und explodierenden Seifenblasen faszinierende Bildwelten. Ein leuchtender Mikrokosmos, der mit der barocken Pracht des Saales in einen überraschenden Dialog tritt.

Eine weitere Entdeckungsreise verspricht die Schau „Homestories: Sehnsuchtsort Venedig – Ein Augsburger blickt auf die Lagunenstadt“ (13. November 2026 bis 29. März 2027). Ein privater Sammler öffnet sein Schatzkästchen und präsentiert Gemälde, Grafiken, Stadtansichten und Karten aus Venedig. Zwischen Markusplatz, Rialtobrücke und prachtvollen Palazzi entfaltet sich das Bild einer Stadt, die auch für Augsburg von besonderer Bedeutung war. Schließlich unterhielt Jakob Fugger einst eine wichtige Niederlassung im Fondaco dei Tedeschi. Hier verbinden sich Kunstgeschichte, Handelsgeschichte und persönliche Sammelleidenschaft.

Die Kunst der leisen Töne: die Kunsthalle im Glaspalast

Von der barocken Pracht führt der Weg in die Gegenwart. Im eindrucksvollen Glaspalast hat die Kunsthalle Augsburg ihren Platz. Auf rund 2.700 Quadratmetern werden in wechselnden Ausstellungen nationale und internationale Positionen der modernen und zeitgenössischen Kunst vorgestellt.

Ein besonderer Höhepunkt ist die große Retrospektive „Heinz Butz – Der stille Kosmos“ (21. November 2026 bis 18. April 2027). Der 1925 in Dillingen geborene und in Augsburg aufgewachsene Künstler gehört zu jenen bemerkenswerten Persönlichkeiten, deren Werk sich nie in den Vordergrund gedrängt hat. Seine Kunst lebt von Präzision, Zurückhaltung und einer außergewöhnlichen Sensibilität für Formen und Räume. Von frühen Naturstudien und Zeichnungen über Gemälde bis zu Bildobjekten und Kleinskulpturen entfaltet sich ein eigenständiges künstlerisches Universum. Gerade in einer Zeit, in der vieles laut und spektakulär sein möchte, liegt die besondere Kraft dieser Arbeiten in ihrer Stille.

Auch die Ausstellung „Georg Bernhard – Zeichnen ist für mich wie Atmen“ erhält eine besondere Bedeutung. Sie ist dem im Oktober 2026 verstorbenen Künstler gewidmet und zeigt vom 4. Dezember 2026 bis 29. März 2027 Arbeiten auf Papier aus acht Jahrzehnten. Bernhard hat die Kunstlandschaft der Region nachhaltig geprägt und über Generationen hinweg als Künstler und Lehrer gewirkt. Die Auswahl zeichnet seine künstlerische Entwicklung nach, insbesondere seine intensive Auseinandersetzung mit der menschlichen Figur. Eine Ausstellung, die nicht nur ein außergewöhnliches Lebenswerk würdigt, sondern auch eine persönliche Hommage an einen prägenden Künstler der Region ist.

Ein lebendiges Panorama der Gegenwartskunst bietet außerdem die 78. Große Schwäbische Kunstausstellung (28. November 2026 bis 29. März 2027). Malerei, Grafik, Skulptur, Fotografie und installative Arbeiten zeigen die Vielfalt des aktuellen Kunstschaffens in Bayerisch-Schwaben. Mit dem Kunstpreis der Stadt Augsburg und dem erstmals vergebenen Förderpreis für Junge Kunst „VIERMALDREI“ setzt die Ausstellung zugleich wichtige Impulse für die nächste Künstlergeneration.

Und mit „Was bleibt – Die Welt von Aïcha Khorchid“ richtet sich der Blick bereits in die Zukunft. Vom 14. Mai bis 7. November 2027 präsentiert die Kunsthalle eine umfassende Einzelausstellung der 1981 in Karachi geborenen und heute auf Mallorca lebenden Künstlerin. Ihre großformatigen Arbeiten kreisen um Erinnerung, Identität, Verlust, Zugehörigkeit und Hoffnung. Auf Holztafeln entstehen intensive Bildwelten, in denen sich autobiografische Erfahrungen und imaginäre Gegenwelten begegnen. Die Ausstellung würdigt zugleich die Verleihung des Zeitsicht Art Awards 2026 an die Künstlerin.

Auf Papier gebannte Meisterschaft

Ein kleines, aber ausgesprochen feines Juwel ist das Grafische Kabinett im Höhmannhaus. Seine Grundlage bildet eine Sammlung von mehr als 40.000 Arbeiten auf Papier – ein bedeutender Schatz zur Grafik des Barock und Rokoko. In wechselnden Präsentationen werden hier die vielfältigen Möglichkeiten der Zeichen- und Druckkunst sichtbar.

Aktuell widmet sich die Ausstellung „Philipp Röth (1841–1921) – Malerische Landschaften zwischen Spätromantik und Impressionismus“ (25. September 2026 bis 14. Februar 2027) dem Werk eines bemerkenswerten Landschaftsmalers. Rund 50 Zeichnungen und Gemälde aus einer Augsburger Privatsammlung zeigen seine Entwicklung und seinen besonderen Blick auf die Natur. Röth beobachtete Landschaften, Jahreszeiten und das alltägliche Leben mit großer Sensibilität. Seine Arbeiten bewegen sich zwischen romantischer Stimmung und impressionistischer Naturbeobachtung – und laden dazu ein, die Schönheit des scheinbar Unscheinbaren neu zu entdecken.

Leopold Mozart und Bert Brecht: zwei Augsburger, zwei Weltkarrieren

Dass Augsburg auch die Heimat bedeutender Persönlichkeiten der Kulturgeschichte ist, zeigen zwei weitere besondere Orte. Im Leopold-Mozart-Haus begegnet man dem Vater des berühmtesten musikalischen Wunderkindes der Welt. Doch Leopold Mozart war weit mehr als nur der Vater seines Sohnes. Als Komponist, Musiker, Musikpädagoge und Autor der berühmten Violinschule war er eine eigenständige Persönlichkeit von europäischem Rang. Das Museum macht seine Welt auf ungewöhnliche Weise erlebbar: Hören, Fühlen und Mitmachen stehen im Mittelpunkt.

Im Brechthaus schließlich geht es um einen der bedeutendsten Dramatiker des 20. Jahrhunderts. In dem kleinen Handwerkerhaus im Lechviertel wurde Bertolt Brecht 1898 geboren. Die Ausstellung führt durch Kindheit, Jugend und Lebensweg des Schriftstellers und zeigt Erstausgaben, historische Dokumente, Masken und Bühnenobjekte. Eine Leselounge lädt dazu ein, sich ganz in Brechts literarische Welt zu vertiefen.

Besonders spannend ist hier die Ausstellung „Tücher und Bücher. Von Augsburg in die Niederlande“ über Hein Kohn (1907–1979). Der gebürtige Augsburger war Brechtfreund, Verleger und später einer der bedeutenden Literaturagenten der Niederlande. Als Jude musste er 1933 vor den Nationalsozialisten fliehen. Im Exil setzte er sich dafür ein, jene Literatur zu bewahren und zu verbreiten, die in Deutschland verboten und verbrannt wurde. Seine Geschichte ist ein bewegendes Kapitel europäischer Kulturgeschichte und erzählt von Mut, Freundschaft und der Kraft der Literatur. Die Ausstellung ist bis März 2027 zu sehen.

Eine Stadt, viele Geschichten und viele Gesichter

Vielleicht liegt genau darin der besondere Reiz der Augsburger Museumslandschaft: Sie erzählt keine abgeschlossene Geschichte, sondern öffnet immer neue Türen. Vom römischen Wasserkanal über die Goldschmiedekunst der Renaissance und den Glanz des Rokoko bis zu den experimentellen Bildwelten der Gegenwart entsteht ein faszinierendes Panorama menschlicher Kreativität.

Die Kunstsammlungen und Museen Augsburg sind deshalb weit mehr als Orte, an denen Kunst und Geschichte bewahrt werden. Sie sind Begegnungsräume, Inspirationsquellen und Einladung zum Entdecken. Wer sich Zeit nimmt, wird feststellen: Augsburg hat nicht nur eine große Vergangenheit. Die Stadt hat auch eine ausgesprochen lebendige kulturelle Gegenwart – und jede Menge Geschichten, die noch erzählt werden wollen.

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