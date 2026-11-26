Ein frühmittelalterlicher Handelsplatz, eine Stadtführung in Schleswig und eine Schifffahrt bei Kappeln: Eine viertägige Kulturreise folgt der Geschichte der Schlei vom einstigen Wikingerhafen Haithabu bis zu den Fischereitraditionen am Ostseefjord.

Haithabu verdankte seine Bedeutung der Lage zwischen zwei Meeren. Über die Schlei bestand eine Verbindung zur Ostsee. In Richtung Nordsee mussten Händler nur eine vergleichsweise kurze Strecke über Land zurücklegen, bevor es auf Treene und Eider weiterging. Über Jahrhunderte wurden hier Waren umgeschlagen. Ein halbkreisförmiger Wall schützte die Siedlung und ist bis heute im Gelände sichtbar.

Im Wikinger Museum Haithabu geben archäologische Funde und Modelle Einblick in das Leben der Menschen, die vor rund tausend Jahren an diesem Handelsplatz wohnten und arbeiteten. Im Freigelände wurden sieben Häuser und eine Landebrücke nach den Befunden der Ausgrabungen rekonstruiert. Zwischen den Gebäuden und am Wasser lässt sich nachvollziehen, wie eng das Leben in der Siedlung mit ihrem Hafen verbunden war.

Die Stadtführung in Schleswig ergänzt den Besuch in Haithabu. Als der alte Handelsplatz gegen Ende der Wikingerzeit seine Bedeutung verlor, gingen seine Funktionen auf die Siedlung am gegenüberliegenden Ufer der Schlei über. Die beiden Stationen der Reise erzählen damit auf engem Raum von zwei aufeinanderfolgenden Kapiteln der regionalen Stadtgeschichte.

Am nächsten Tag führt die Rundfahrt durch die Schlei-Region bis Kappeln. Am dortigen Hafen erinnert der historische Heringszaun an eine Fangtechnik, die sich Strömung und Zugrichtung der Fische zunutze machte. Eine Schifffahrt ergänzt den Blick vom Land. Vom Wasser aus erschließt sich die Lage der Orte, deren Handel und Fischerei über Jahrhunderte von der Schlei geprägt wurden.

Das Arrangement von Gimmler Reisen umfasst die Fahrt im Reisebus, drei Übernachtungen mit Halbpension im Drei-Sterne-Hotel Wikingerhof in Kropp, die Stadtführung in Schleswig sowie Eintritt und Führung im Wikinger Museum Haithabu. Auch die Rundfahrt durch die Schlei-Region mit Reiseleitung und die Schifffahrt sind enthalten.

4. bis 7. Juni 2027

www.gimmler-reisen.de