Ein Abend beim Kurt Weill Fest, eine Führung auf den Spuren des Komponisten und ein Besuch in den Bauhaus-Meisterhäusern: Die Tourist-Information Dessau verbindet das Festival mit einem dreitägigen Aufenthalt in der Geburtsstadt Kurt Weills.

Als Kurt Weill und Bertolt Brecht einander 1927 in Berlin begegneten, begann eine Zusammenarbeit, die mit Werken wie der „Dreigroschenoper“ das Musiktheater prägte. Hundert Jahre später nimmt das Kurt Weill Fest diese Begegnung zum Anlass, nach dem Verhältnis von Sprache und Musik zu fragen. Unter dem Motto „Mehr als Worte“ reicht das Programm von Konzerten und Musiktheater bis zu musikalischen Lesungen.

Wie unterschiedlich das Zusammenspiel klingen kann, zeigt etwa „Nirgendland“ in der Dessauer Marienkirche. Schauspielerin Eva Mattes liest Gedichte von Mascha Kaléko, in denen der Großstadtalltag ebenso seinen Platz hat wie Flucht und Heimatverlust. Die Sängerin Etta Scollo, die Klarinettistin Tara Bouman und die Cellistin Susanne Paul ergänzen die Lesung mit Musik zwischen Chanson und Weltmusik.

Wer mehr über Weill selbst erfahren möchte, findet im rekonstruierten Meisterhaus Moholy-Nagy eine Ausstellung über seinen Weg von Dessau über Berlin und Paris nach New York. Fotografien dokumentieren seine Lebensstationen. Ein digitales Album zeigt Bühnenentwürfe von Caspar Neher zur „Dreigroschenoper“ und zu „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“. An diesen Entwürfen lässt sich nachvollziehen, welche Bühnenbilder die Musik und die Texte für ihre ersten Aufführungen erhielten.

Das Bauhaus Museum Dessau widmet sich in der Dauerausstellung „Versuchsstätte Bauhaus“ dem Alltag und der Arbeit an der Dessauer Schule. Die Objekte geben Einblick in den Unterricht, in die Werkstätten und in die Frage, wie Entwürfe für den täglichen Gebrauch entstanden. Der Besuch der Meisterhäuser ergänzt diese Perspektive um die Architektur, in der Bauhaus-Lehrende wohnten und arbeiteten.

Das Arrangement der Tourist-Information Dessau umfasst zwei Übernachtungen mit Frühstück in einem Vier-Sterne-Hotel, die Nutzung des Wellnessbereichs und eine Eintrittskarte für eine ausgewählte Festivalveranstaltung. Dazu kommen eine termingebundene Kurt-Weill-Themenführung, die 24-Stunden-WelterbeCard mit Eintritten unter anderem ins Bauhaus Museum und in die Meisterhäuser sowie Kaffee mit Quiche oder Kuchen im Museumscafé. Die Reise ist bis 21 Tage vor Anreise buchbar.

26. Februar bis 14. März 2027

www.visitdessau.com