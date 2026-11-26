Ein Violinduo zur Ausstellung über Edmund Kesting, französische Kammermusik zur Sammlung und ein Bläserquintett zum Saisonabschluss: In der Galerie der Moritzburg treffen bildende Kunst und Musik aufeinander. Die Staatskapelle Halle und das Kunstmuseum gestalten in der Spielzeit 2026/27 vier Konzerte mit wechselnden Programmen.

Die Moritzburg wurde als erzbischöfliche Residenz errichtet und im Dreißigjährigen Krieg schwer beschädigt. Anfang des 20. Jahrhunderts richtete die Stadt in der Anlage ein Kunstmuseum ein. Seit 2008 ergänzt ein moderner Erweiterungsbau die historischen Gemäuer. Beim Rundgang bleibt das alte Mauerwerk auch in den Ausstellungsräumen sichtbar. In dieser Umgebung nehmen die Galeriekonzerte Sonderausstellungen und Werke aus der Sammlung zum Ausgangspunkt für ihre Programme.

Den Auftakt bildet im September ein Konzert zur Sonderausstellung „Edmund Kesting. Avantgardist“. Die Geigerin Dorothée Stromberg und der Pianist Max Grimm stellten John Cages „Six Melodies“ neben Violinsonaten von Claude Debussy und Johannes Brahms. Drei Komponisten aus unterschiedlichen Generationen zeigen hier, wie verschieden sich das Zusammenspiel von Violine und Klavier gestalten lässt.

Für das 2. Galeriekonzert im Dezember wechselt die Besetzung zum Bläserquintett. Der Abend begleitet „Verwobene Linien“, die Sonderausstellung über die Textilkünstlerin Johanna Schütz-Wolff. Auf dem Programm stehen unter anderem Ottorino Respighis Bearbeitung alter Lautenmusik, Claude Debussys „Petite suite“ und Otto Reutters Couplet „Mit der Uhr in der Hand“. Damit reicht die Auswahl von historischen Tänzen bis zum Kabarett.

Im März richtet sich der Blick unter dem Titel „Impressionismus“ auf die Sammlung des Museums. Die Harfe wechselt dabei mehrfach ihre Rolle. In Jean Cras’ „Suite en Duo“ tritt sie allein mit der Flöte in Dialog, in Maurice Ravels „Introduction et Allegro“ kommt ein Streichquartett hinzu, ebenso wie Klarinette und Flöte. Von Debussy erklingen neben seinen beiden Tänzen für Harfe und Streicher auch das Streichquartett in g-Moll.

Zum Saisonabschluss im Juni kehrt das Bläserquintett zurück. Neben Charles Lefèbvres Suite und Paul Hindemiths „Kleiner Kammermusik“ steht Darius Milhauds „La Cheminée du Roi René“ auf dem Programm. Aus einer Filmmusik entwickelte Milhaud sieben kurze Szenen rund um den Hof König Renés, darunter ein Morgenständchen und eine Jagd. Ravels „Le Tombeau de Couperin“ ergänzt das Programm mit Auszügen in einer Bearbeitung für fünf Bläser.

Mit der Konzertkarte ist ein einmaliger ermäßigter Museumsbesuch innerhalb von 30 Tagen vor oder nach dem jeweiligen Konzert möglich. So lässt sich der Besuch der Galerie mit dem Konzert verbinden und auf zwei Tage verteilen.

26. September und 19. Dezember 2026, 6. März und 26. Juni 2027

www.buehnen-halle.de