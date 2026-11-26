Zwei Theaterabende, eine Ausstellung im Schiller-Museum und ein Besuch im Rokokosaal der Herzogin Anna Amalia Bibliothek: Eine dreitägige Kulturreise nach Weimar widmet sich Goethes „Faust“ und den Orten, an denen die Weimarer Klassik bis heute sichtbar ist.

Als Goethe 1775 nach Weimar kam, hatte er bereits Teile des „Faust“ geschrieben. Der Stoff beschäftigte ihn über Jahrzehnte. Wie weit sich das Werk in dieser Zeit entwickelte, lässt sich im Deutschen Nationaltheater an zwei aufeinanderfolgenden Abenden erleben. Zum Auftakt führt ein Vortrag von Matthias Augustin in die Entstehung und die Themen der Tragödie ein.

Im ersten Teil inszeniert Jan Neumann die Geschichte des Gelehrten Heinrich Faust, der sich mit den Grenzen seines Wissens und seiner Möglichkeiten nicht abfinden will. Der Pakt mit Mephisto verspricht ihm Erfahrungen, die ihm bislang verwehrt blieben. Die Begegnung mit Gretchen zeigt, welchen Preis andere für Fausts Drang nach Selbstverwirklichung zahlen.

Im zweiten Teil weitet sich das Geschehen auf Politik, Wirtschaft und den Umgang mit der Natur aus. Faust und Mephisto greifen in die Geschicke eines Kaiserhofs ein, Papiergeld wird zum Mittel der Machtausübung, und Fausts Ehrgeiz richtet sich schließlich auf die Gewinnung von Land. Regisseur Stas Zhyrkov greift diese Motive für seine Weimarer Inszenierung auf und übersetzt einzelne Szenen in die Gegenwart. So führt Fausts Weg in die Antike auf der Bühne über künstliche Intelligenz.

Zwischen den Aufführungen steht der Besuch von „Faust. Eine Ausstellung“ im Schiller-Museum auf dem Programm. Die Klassik Stiftung Weimar greift darin Fragen aus dem Drama auf, vom Wunsch nach ewiger Jugend bis zur Ausbeutung der Natur. Anschließend führt die Reise in Schillers ehemaliges Wohnhaus und in die Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Deren Rokokosaal wurde 1766 eröffnet und beherbergt bis heute Teile der historischen Sammlungen. Zum Abschluss führt ein Stadtrundgang unter anderem an Goethes Wohnhaus und an der Fürstengruft vorbei.

Das Arrangement von Dr. Augustin Studienreisen umfasst zwei Übernachtungen mit Frühstück im Vier-Sterne-Superior-Hotel Russischer Hof, Eintrittskarten für beide „Faust“-Aufführungen, den Besuch des Schiller-Museums mit Sonderausstellung, den Eintritt in Schillers Wohnhaus und in die Bibliothek mit Rokokosaal sowie Stadtrundgang, Reiseleitung und Einführungsvortrag. Die Anreise erfolgt individuell. Ein gemeinsames Abendessen am Anreisetag ist zusätzlich buchbar.

7. bis 9. Mai 2027

www.dr-augustin.de