Dort, wo Johann Sebastian Bach mit 18 Jahren seine erste Organistenstelle antrat, eröffnet Francesco Tristano die Thüringer Bachwochen. Unter dem Titel „Aus Liebe zu Bach“ verbindet der luxemburgische Pianist in der Arnstädter Bachkirche französische Suiten und eine Partita mit einer eigenen Chaconne.

Die Kirche hieß noch Neue Kirche, als Bach 1703 die von Johann Friedrich Wender gebaute Orgel prüfte. Sein Spiel überzeugte, und er erhielt die Organistenstelle, die er bis 1707 innehatte. Später wurde die Kirche nach ihm benannt. Für das Eröffnungskonzert nimmt Tristano am Flügel Platz und bringt damit Bachs Musik für Tasteninstrumente an einen Ort zurück, an dem der junge Komponist selbst regelmäßig spielte.

Tristano bewegt sich als Pianist und Komponist zwischen Barockmusik, zeitgenössischem Repertoire und elektronischer Musik. Bachs Werke begleiten ihn seit Jahren auch im Studio. Die sechs Französischen Suiten hat er als Zyklus aufgenommen. In Arnstadt spielt er daraus die erste, zweite und vierte Suite sowie Bachs zweite Partita.

Die Französischen Suiten sind aus stilisierten Tänzen aufgebaut. Eine gemessene Sarabande verlangt einen anderen Anschlag als eine bewegte Gigue. Gerade auf dem modernen Flügel kann Tristano solche Unterschiede über die Artikulation und das Gewicht einzelner Stimmen herausarbeiten. In der zweiten Partita öffnet bereits die einleitende Sinfonia mit ihren wechselnden Tempi einen weiteren Raum, bevor die Tanzsätze folgen.

Für Bachs erste Lautensuite verwendet Tristano seine eigene Bearbeitung. Dadurch wechselt die Musik vom gezupften Klang der Laute zu den angeschlagenen Saiten des Flügels. Wie deutlich die Linien hervortreten und wie lange einzelne Töne nachklingen, wird damit Teil der Interpretation.

Mit „Ground Bass“ stellt Tristano diesen Werken eine eigene Chaconne zur Seite. Über einer wiederkehrenden Bassfigur verändert sich das musikalische Geschehen. Dieses Prinzip der Variation verbindet seine Komposition mit einer Form, die in der Barockmusik verbreitet war. So lässt sich beim Eröffnungsabend der Thüringer Bachwochen hören, wie ein Pianist an Bachs frühem Wirkungsort mit musikalischen Formen aus dessen Zeit weiterarbeitet.

20. März 2027

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