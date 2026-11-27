Fünf Tage voller Musik, mitreißender Rhythmen und unvergesslicher Begegnungen: Die Internationale Jazzwoche 2027 bringt die Altstadt zum Swingen. Mit unseren Jazz-Pauschalen wird aus dem Festivalbesuch ein rundum genussvoller Kurzurlaub.

Jazz-Pauschale 2027 – zwei Übernachtungen

Drei Tage Musik, Kultur und jede Menge Swing!

Wenn Burghausen im März zum „bayerischen New Orleans“ wird, liegt Musik in der Luft. Seit mehr als 50 Jahren lockt die Internationale Jazzwoche große Namen der Jazzszene in die Salzachstadt. Weltstars, spannende Neuentdeckungen und mitreißende Rhythmen machen die Nächte zum Tag. Zwischen hochkarätigen Konzerten, stimmungsvollen Lokalen und legendären Sessions im Jazzkeller bleibt genügend Zeit, die besondere Atmosphäre der historischen Altstadt zu genießen. Und die Kulisse? Die weltlängste Burg sorgt für das passende Bühnenbild.

Ein besonderes Extra erwartet Sie am Jazzsonntag: Ab 13 Uhr laden die geöffneten Geschäfte zum Einkaufsbummel ein, während Livemusik die Straßen und Plätze erfüllt. So klingt ein Festivalwochenende!

Inkludierte Leistungen

* Übernachtung im gewählten Hotel

* Reichhaltiges Frühstücksbuffet

* Wochenend-Ticketpaket: beinhaltet die Tickets für alle vier Hauptkonzerte in der Wackerhalle bzw. im Stadtsaal von Freitag bis Sonntag.

* Mittwoch bis Freitag: Tickets für die zwei Hauptkonzerte am Mittwoch und am Donnerstag in der Wackerhalle

* Eintritt in das Haus der Fotografie

* Historische Burgführung auf der weltlängsten Burg oder historische Altstadtführung (wahlweise)

* Festival Souvenir

* Umfangreiches Infopaket

Buchbarer Zeitraum

3.-5. März und 5.-7. März 2027

Preis pro Person im DZ Mi. – Fr. ab € 312,-

Preis pro Person im DZ Fr. – So. ab € 389,-

Preis pro Person im DZ Mi. – So. ab € 665,-

Um Ihre Heimreise gemütlich anzugehen, buchen wir gerne eine Zusatznacht von Sonntag auf Montag für Sie.

Jazz-Festivalpauschale – vier Übernachtungen

Fünf Tage Jazz pur: Einmal eintauchen, alles erleben und den Rhythmus der Stadt genießen!

Burghausen und Jazz – das ist eine Liebesgeschichte, die seit 1970 immer neue Kapitel schreibt. Legenden wie Ella Fitzgerald, Chris Barber, Roy Hargrove, Chick Corea oder Dave Brubeck haben hier bereits Musikgeschichte geschrieben. Vom 3. bis 7. März 2027 geht diese Erfolgsgeschichte in die nächste Runde. Gönnen Sie sich das volle Festivalerlebnis! Fünf Tage lang swingt und groovt die Salzachstadt. Tagsüber locken die weltlängste Burg und die charmante Altstadt, abends stehen internationale Jazzgrößen auf der Bühne. Dazu kommen die legendäre JazzNight in den Lokalen der Altstadt, ein musikalischer Frühschoppen und die Sessions im Jazzkeller, bei denen auch schon einmal spontan Musiker mit einsteigen. Hier wird Jazz nicht nur gespielt, sondern gelebt!

Mit vier Übernachtungen bleibt genügend Zeit, die Vielfalt des Festivals auszukosten, neue Lieblingsbands zu entdecken und Burghausen ganz entspannt kennenzulernen.

Inkludierte Leistungen

* Übernachtung im gewählten Hotel

* Reichhaltiges Frühstücksbüffet

* Konzerte Festivalpauschale: Mittwochabend, Donnerstagabend, Freitagabend, Samstag Bluesnachmittag, Samstagabend, Sonntagnachmittag

* Eintritt ins Haus der Fotografie

* Historische Burgführung auf der weltlängsten Burg oder historische Altstadtführung (wahlweise)

* Festival Souvenir

* Umfangreiches Infopaket

Buchbarer Zeitraum

3. bis 7. März 2027

Preis pro Person DZ/ 4 ÜN ab € 786,-

Jetzt Jazzurlaub sichern!

Buchbar ab sofort:

www.visit-burghausen.com