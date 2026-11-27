Internationale Jazzwoche 2027: Große Namen, heiße Rhythmen und eine erfreuliche Überraschung. Die JazzNight kehrt zurück und verwandelt die Altstadt wieder in eine klingende Bühne.

Jazz ist kein Musikstil, der stillsitzt. Er groovt, überrascht, wagt Neues und schaut dabei gerne einmal über den eigenen musikalischen Tellerrand. Genau diesen Spirit bringt die 56. Internationale Jazzwoche Burghausen vom 3. bis 7. März 2027 in die Stadt. Fünf Tage lang treffen internationale Stars auf aufregende Newcomer, klassische Wurzeln auf moderne Sounds und virtuose Improvisationen auf mitreißende Rhythmen. Und es gibt eine Nachricht, die Jazzfans besonders freuen dürfte: Die bereits aus dem Programm gestrichene JazzNight findet nun doch statt!

Burghausen darf also wieder eine lange Nacht erleben. Am Samstag, 6. März, wird die historische Altstadt ab 21 Uhr zur musikalischen Entdeckungsreise. Zehn Acts spielen zeitlich gestaffelt an verschiedenen Orten. Das neue Konzept setzt verstärkt auf regionale Musikerinnen und Musiker. Eine wunderbare Gelegenheit, durch die Gassen zu flanieren, hier und da stehen zu bleiben, neue Klänge zu entdecken und sich einfach treiben zu lassen. Jazz unter freiem Nachthimmel, dazu die einzigartige Kulisse der weltlängsten Burg – das ist Festivalatmosphäre mit ganz besonderem Charme.

Doch auch auf den großen Bühnen wird ordentlich aufgedreht. Den Auftakt bildet am Mittwoch das Finale des 17. Europäischen Burghauser Nachwuchs-Jazzpreises. Am Donnerstag darf sich das Publikum auf Kandace Springs freuen. Die amerikanische Sängerin und Pianistin verbindet Soul, Jazz und zeitgenössisches Songwriting mit einer Stimme, die unter die Haut geht. Zuvor gehört der Bühne die Gewinnerband des Nachwuchswettbewerbs – schließlich ist Jazz immer auch eine Frage der nächsten Generation.

Am Freitag wird es rhythmisch und international: Die britische Formation Nubiyan Twist mixt Jazz, Afrobeat, Funk und Soul zu einem Sound, der gleichermaßen anspruchsvoll wie tanzbar ist. Mit Cimafunk kommt anschließend kubanisches Temperament ins Spiel. Seine explosive Verbindung aus traditionellen kubanischen Klängen und modernem Funk verspricht einen Abend voller Energie.

Der Samstag gehört zunächst dem Blues. Gitarrist Toby Lee und Sängerin Bette Smith sorgen für kräftige Töne, bevor Maria Baptist mit ihrem intensiven Soloprogramm die Möglichkeiten des modernen Jazz auslotet. Im Stadtsaal setzen das Munich Composers Collective, die Franz von Chossy Group und die brasilianische Schlagzeugerin Naná Rizinni weitere spannende Akzente zwischen Komposition und Improvisation.

Auch der Sonntag bleibt abwechslungsreich: Beim traditionellen Jazzfrühschoppen im Jazzkeller bringt die Veterinary Street Jazz Band den klassischen New-Orleans-Sound zum Klingen. Am Nachmittag zeigen junge Formationen wie Product May Contain, LOTTER und die israelische Schlagzeugerin Roni Kaspi, wie facettenreich und experimentierfreudig die nächste Jazzgeneration klingt.

Und wenn die offiziellen Konzerte längst verklungen sind? Dann schlägt die Stunde des Jazzkellers. Das Danny Grissett Trio eröffnet allabendlich die Jamsessions und sorgt dafür, dass die Musik noch lange nicht Feierabend macht.

Burghausen beweist 2027 einmal mehr, dass Jazz weit mehr ist als ein Konzertprogramm. Es ist Begegnung, Bewegung, musikalische Neugier und ein Lebensgefühl. Mit internationalen Größen, frischen Entdeckungen und der Rückkehr der JazzNight dürfte die Vorfreude jedenfalls schon jetzt im richtigen Takt schwingen.

3. bis 7. März 2027

www.b-jazz.com