Wenn in Regensburg die Pfingstglocken läuten, verwandelt sich die UNESCO-Welterbestadt in eine faszinierende Bühne der Musikgeschichte. Zwischen mittelalterlichen Kirchen, ehrwürdigen Klöstern und historischen Sälen entfaltet sich ein Klangkosmos, der beinahe sechs Jahrhunderte umspannt. Vom 14. bis 17. Mai 2027 laden die Tage Alter Musik Regensburg bereits zum 42. Mal dazu ein, musikalische Schätze aus Mittelalter, Renaissance, Barock und Romantik in authentischer historischer Aufführungspraxis neu zu entdecken.

Was dieses Festival so besonders macht, ist die einzigartige Verbindung von Musik, Architektur und Geschichte. Die historischen Spielstätten werden dabei selbst zu Klangkörpern und lassen erleben, wie eng Musik und ihre ursprünglichen Aufführungsorte miteinander verbunden sind.

Ein glanzvoller Auftakt ist Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“. Gemeinsam mit der lautten compagney Berlin und renommierten Solisten gestalten die Regensburger Domspatzen unter der Leitung von Christian Heiß das Eröffnungskonzert in der Dreieinigkeitskirche. Haydns meisterhafte Klangmalerei lässt die Entstehung der Welt in eindrucksvollen musikalischen Bildern lebendig werden. Ein Werk, das bereits 2004 bei den Festspielen zu erleben war und nun in neuer Besetzung zurückkehrt.

Zu den besonderen Entdeckungen zählt das Programm des französischen Ensembles Arborescence, das sich dem mittelalterlichen Komponisten Philippe de Vitry widmet. Seine kunstvollen Motetten geben Einblick in die faszinierende Klangwelt der Ars Nova. Renaissance-Flair verspricht hingegen das Ensemble Phaedrus mit „Le Diamant“, einer musikalischen Hommage an Erzherzogin Margarete von Österreich und die glanzvolle burgundisch-habsburgische Hofkultur des frühen 16. Jahrhunderts. Eine besondere Aufmerksamkeit gilt auch den Komponistinnen des Barock. Unter dem Titel „Vox Feminae“ spüren die französischen Kapsber’girls den Werken italienischer Musikerinnen nach, deren Namen und Schaffen bis heute vielfach im Schatten ihrer männlichen Zeitgenossen stehen. Madrigale voller Leidenschaft, Dramatik und emotionaler Ausdruckskraft machen vergessene musikalische Stimmen wieder hörbar.

Virtuos und überraschend wird es mit dem polnischen {oh!} Orkiestra, das sich Giovanni Antonio Guidos nahezu unbekanntem Jahreszeiten-Zyklus widmet – einem Werk, das in zeitlicher Nähe zu Vivaldis berühmten „Vier Jahreszeiten“ entstand. Auch Bachs musikalisches Umfeld, die chromatischen Experimente der Renaissance sowie die glanzvolle Festmusik am Wiener Kaiserhof eröffnen spannende Perspektiven auf vertraute und weniger bekannte Epochen. Zu den weiteren Höhepunkten zählen die Aufführungen des französischen Ensembles Alia Mens mit zwei Osterwerken Johann Sebastian Bachs, das britische Exaudi Vocal Ensemble mit faszinierenden Madrigalen sowie das Barockensemble Acronym, das mit seinem augenzwinkernden Programm „Leopolds Party-Mix“ die musikalische Pracht des Wiener Kaiserhofes lebendig werden lässt. Den festlichen Schlusspunkt setzen La Cetra Barockorchester und La Cetra Vocalensemble Basel unter der Leitung von Andrea Marcon. Mit Werken von Claudio Monteverdi und Georg Muffat entfaltet sich in der Dreieinigkeitskirche eine imposante mehrchörige Klangarchitektur, die den Kirchenraum in seiner ganzen akustischen und räumlichen Dimension erfahrbar macht.

Auch abseits der Konzertpodien bietet das Festival zahlreiche Möglichkeiten zur Begegnung mit historischer Musikkultur. Die internationale Verkaufsausstellung im Salzstadel präsentiert Nachbauten historischer Instrumente, Noten, Bücher und CDs. Führungen durch die Bischöfliche Zentralbibliothek, ein wissenschaftliches Symposium, Konzerteinführungen und ein Freiluftkonzert des Bayerischen Jugend-Barockorchesters ergänzen das Programm. Am 17. Mai sendet zudem BR-Klassik live aus dem Runtingersaal.

Die Tage Alter Musik Regensburg sind weit mehr als ein Festival für Liebhaber historischer Klänge. Sie sind eine Einladung, Geschichte mit allen Sinnen zu erleben und vermeintlich vergangene Musik als überraschend gegenwärtige Kunst zu entdecken. Wenn sich in den historischen Räumen Regensburgs die Klänge vergangener Jahrhunderte entfalten, wird spürbar: Musik kennt kein Alter – sie lebt in jeder neuen Interpretation weiter.

14. bis 17. Mai 2027

www.tagealtermusik-regensburg.de