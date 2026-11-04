Ein lang gehegter musikalischer Wunsch wird Wirklichkeit: Die Singer-Songwriterin Mina Richman steht gemeinsam mit den Bielefelder Philharmonikern auf der Bühne der Rudolf-Oetker-Halle. Ihr Konzert „Never Dared to Dream“ verbindet persönliche Songs mit der Klangfülle eines großen Sinfonieorchesters.

Mina Richman hat sich mit einer eigenständigen musikalischen Sprache in der deutschen Indie-Szene etabliert. Ihre Musik bewegt sich zwischen Soul, Blues, modernem Folk und Einflüssen aus Hip-Hop. Dabei stehen nicht allein eingängige Melodien im Vordergrund, sondern vor allem Geschichten, die von persönlichen Erfahrungen, gesellschaftlichen Fragen und der Suche nach der eigenen Identität erzählen.

Der Titel des Konzertabends stammt aus ihrem Debütalbum „Grown Up“. Im gleichnamigen Song „Never Dared to Dream“ setzt sich Richman mit dem Mut auseinander, den eigenen künstlerischen Weg einzuschlagen. Der Wunsch, Musik nicht nur als Leidenschaft, sondern als Lebensmittelpunkt zu begreifen, bildet einen wichtigen Ausgangspunkt ihrer Arbeit.

Inzwischen ist die Sängerin mit ihrer Band deutschlandweit unterwegs und hat für ihre Musik mehrere Auszeichnungen erhalten. Dennoch besitzt der Auftritt in Bielefeld eine besondere Bedeutung: Die Stadt ist zu ihrer Wahlheimat geworden, und ein großes Konzert mit den Bielefelder Philharmonikern stand lange auf ihrer persönlichen Wunschliste.

Die Begegnung zwischen einer Singer-Songwriterin und einem Sinfonieorchester eröffnet neue Möglichkeiten der musikalischen Gestaltung. Wo ihre Lieder ursprünglich von einer vergleichsweise kleinen Bandbesetzung getragen werden, können Streicher, Holzbläser, Blechbläser und Schlagwerk zusätzliche Klangfarben entwickeln. Intime Gesangspassagen erhalten dadurch eine andere räumliche Tiefe, während rhythmisch kraftvolle Stücke von der orchestralen Energie profitieren.

Für die Bielefelder Philharmoniker bedeutet ein solches Projekt zugleich eine Erweiterung des traditionellen Konzertrepertoires. Die Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern aus anderen musikalischen Bereichen ermöglicht neue Perspektiven auf das Zusammenspiel von populärer Musik und klassischer Orchesterkultur.

„Never Dared to Dream“ erzählt damit auch von der Verwirklichung eines künstlerischen Traums: Eine Musikerin kehrt mit ihren eigenen Songs in ihre Wahlheimat zurück und erlebt sie in einem bislang ungewohnten musikalischen Rahmen.

24. Februar 2027

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