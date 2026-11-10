Ein besonderer Ort am Niederrhein zwischen historischer Schlossromantik und zeitgenössischer Kunst.

Wer sich dem Schloss Moyland in Bedburg-Hau nähert, spürt schnell den besonderen Zauber dieses Ortes. Umgeben von einer weitläufigen Parklandschaft erhebt sich das neugotische Wasserschloss mit seinen markanten Türmen und seiner eindrucksvollen Architektur. Doch hinter den historischen Mauern verbirgt sich weit mehr als ein romantisches Ausflugsziel: Schloss Moyland zählt zu den bedeutendsten Kunstmuseen Nordrhein-Westfalens und ist zugleich ein international renommierter Ort der Begegnung mit moderner und zeitgenössischer Kunst.

Seine besondere Bedeutung verdankt das Museum unter anderem der außergewöhnlichen Sammlung der Brüder Hans und Franz Joseph van der Grinten. Über Jahrzehnte trugen sie mit großer Leidenschaft Kunstwerke zusammen und schufen damit die Grundlage für eine der bedeutendsten privaten Kunstsammlungen der Region. Die Bestände umfassen Werke des 19. bis 21. Jahrhunderts und spiegeln die Vielfalt künstlerischer Entwicklungen wider. Neben Gemälden, Skulpturen und Objekten bildet die grafische Sammlung einen wichtigen Schwerpunkt.

Im Zentrum steht das Werk von Joseph Beuys. Mit rund 6.000 Arbeiten besitzt Schloss Moyland den weltweit größten zusammenhängenden Bestand dieses außergewöhnlichen Künstlers. Ergänzt wird die Sammlung durch das Joseph Beuys Archiv und eine umfangreiche Museumsbibliothek. Damit ist Moyland nicht nur ein Ausstellungsort, sondern auch ein bedeutendes internationales Forschungszentrum.

Immer wieder eröffnet das Museum neue Perspektiven auf das Werk von Beuys, indem es seine Arbeiten in den Dialog mit anderen Künstlerpersönlichkeiten stellt.

Doch Schloss Moyland begeistert nicht nur Kunstinteressierte. Auch der historische Schlossbau, die Türme, Wassergräben und die reizvolle Parkanlage machen den Besuch zu einem besonderen Erlebnis. Kunst und Natur gehen hier eine bemerkenswerte Verbindung ein. Nach einem Rundgang durch die Ausstellungsräume lädt der Park dazu ein, die Eindrücke in aller Ruhe nachklingen zu lassen.

So vereint Schloss Moyland auf einzigartige Weise Geschichte, Architektur, Gartenkunst und Gegenwartskultur. Es ist ein Ort, an dem große Kunstgeschichte lebendig bleibt und zugleich immer wieder neue Fragen entstehen. Wer den Niederrhein von seiner kulturell anspruchsvollen und zugleich besonders reizvollen Seite kennenlernen möchte, sollte diesem außergewöhnlichen Ensemble unbedingt einen Besuch widmen.

Ganzjährig geöffnet

https://moyland.de