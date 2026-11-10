Katharina Sieverding und Joseph Beuys begegnen sich im Museum Schloss Moyland. Was geschieht, wenn zwei außergewöhnliche Künstlerpersönlichkeiten aufeinandertreffen – nicht nur in der Erinnerung, sondern unmittelbar durch ihre Werke? Das Museum Schloss Moyland widmet sich vom 11. Oktober 2026 bis zum 8. Februar 2027 einer besonderen künstlerischen Begegnung: Unter dem Titel „Katharina Sieverding & Joseph Beuys“ treten die Arbeiten der international renommierten Foto- und Filmkünstlerin und ihres ehemaligen Lehrers in einen spannungsreichen Dialog.

Im Mittelpunkt steht dabei weit mehr als eine kunsthistorische Lehrer-Schülerin-Beziehung. Katharina Sieverding, die 1972 als Meisterschülerin an der Düsseldorfer Kunstakademie abschloss, entwickelte früh eine eigenständige künstlerische Sprache. Im Umfeld von Joseph Beuys setzte sie sich intensiv mit gesellschaftlichen Fragen, politischer Verantwortung und den Möglichkeiten künstlerischer Selbstbestimmung auseinander. Die Ausstellung zeigt, wo sich ihre Gedanken berühren – und wo sie bewusst unterschiedliche Wege einschlagen.

Beide Künstler verstanden Kunst als gesellschaftliche Intervention. Sie wollten nicht nur Bilder schaffen, sondern Wahrnehmung verändern, Denkanstöße geben und öffentliche Diskurse mitgestalten. Identität, Macht, Öffentlichkeit und demokratische Beteiligung bilden dabei zentrale Themen. Auch die eigene Person wird zum künstlerischen Material: Während Beuys mit Hut und charakteristischem Auftreten eine unverwechselbare öffentliche Figur schuf, nutzte Sieverding insbesondere ihr eigenes Gesicht und fotografische Selbstinszenierungen, um Fragen nach Identität, Geschlecht und gesellschaftlichen Rollen zu stellen.

Bereits im Treppenhaus begegnen sich zwei ikonische Arbeiten aus dem Jahr 1972: Sieverdings „LOVE and PEACE“ und Beuys’ „La Rivoluzione siamo Noi“. Beide Künstler treten den Betrachtenden unmittelbar entgegen. Es ist eine Begegnung zweier selbstbewusster künstlerischer Positionen, die den Ton für die gesamte Ausstellung vorgibt.

Eine besondere Entdeckung sind rund 30 bislang wenig gezeigte Kostüm- und Bühnenbildentwürfe Sieverdings aus den Jahren 1963 bis 1967. Sie eröffnen einen neuen Blick auf ihre frühen künstlerischen Wurzeln und machen deutlich, wie sehr Fragen der Inszenierung, Kleidung und äußeren Erscheinung ihr späteres Werk geprägt haben. Rund 140 Arbeiten – darunter Fotografien, Zeichnungen, Filme, Diaprojektionen und raumbezogene Installationen – zeichnen ein facettenreiches Bild dieser Begegnung.

Dabei überrascht die Ausstellung immer wieder mit neuen Perspektiven. Beuys erscheint im Kontext von Sieverdings großformatigen Fotoarbeiten mitunter anders, als man ihn aus der gewohnten kunsthistorischen Betrachtung kennt. Seine Zeichnungen treten in einen visuellen Austausch mit ihren Fotografien, seine ikonische Erscheinung wird hinterfragt und neu lesbar. Die Werke verändern gegenseitig ihre Wirkung.

Das ist die besondere Qualität dieser Ausstellung: Katharina Sieverding wird nicht als ehemalige Schülerin neben dem großen Meister präsentiert. Vielmehr begegnen sich zwei eigenständige Persönlichkeiten auf Augenhöhe. Ihre Gemeinsamkeiten sind ebenso sichtbar wie ihre Unterschiede. Der Dialog schafft neue Bedeutungsräume und eröffnet überraschende Zugänge zu beiden künstlerischen Positionen.

Das Museum Schloss Moyland bietet dafür den idealen Rahmen. Mit dem weltweit größten Bestand an Werken von Joseph Beuys und dem angeschlossenen Joseph Beuys Archiv verfügt es über eine außergewöhnliche Sammlung und Forschungsgrundlage. Die Ausstellung verbindet diese besondere Expertise mit einem frischen Blick auf das Werk einer Künstlerin, deren eigenständige Bedeutung es neu zu entdecken gilt.

Ein Dialog, der über die Kunst hinausweist: Denn die Fragen, die Sieverding und Beuys aufwerfen, sind bis heute aktuell. Welche Verantwortung trägt Kunst in der Gesellschaft? Wie entsteht öffentliche Identität? Und welche Kraft kann ein Bild entfalten, wenn es mehr sein will als bloße Darstellung?

11. Oktober 2026 bis 8. Februar 2027

https://moyland.de