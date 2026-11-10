Kunst ist manchmal ein Gespräch über Jahrzehnte hinweg. Ein Dialog zwischen Gedanken, Bildern und künstlerischen Haltungen, der neue Perspektiven eröffnet und Vertrautes in einem anderen Licht erscheinen lässt. Im Museum Schloss Moyland in Bedburg-Hau wird ein solcher Austausch im Herbst 2026 Wirklichkeit: Die Berliner Künstlerin Brigitte Waldach tritt in einen spannenden Dialog mit Joseph Beuys und dessen außergewöhnlichem Werkbestand.

Waldach, 1966 in Berlin geboren, zählt zu jenen Künstlerinnen, die sich nicht mit der Oberfläche der Dinge zufriedengeben. Ihre großformatigen, detailreichen Zeichnungen verbinden figurative Darstellungen mit Schrift, Symbolen und vielschichtigen Bedeutungsebenen. Musik, Literatur, Philosophie, Politik und die Geschichte Deutschlands und Europas bilden wichtige Bezugspunkte ihres Schaffens. Dabei entstehen Bildwelten, die gleichermaßen faszinieren wie zum Nachdenken anregen.

Der künstlerische Austausch mit Joseph Beuys verspricht eine Begegnung auf besonders reizvolle Weise. Beide verbindet das Verständnis von Kunst als Denkprozess. Zeichnung, Sprache und gedankliche Reflexion sind für sie keine voneinander getrennten Bereiche, sondern eng miteinander verwobene Ausdrucksformen. Während Beuys in seinen häufig filigranen Zeichnungen grundlegende Ideen und gesellschaftliche Visionen entwickelte, eröffnet Waldach mit ihrer zeitgenössischen Bildsprache neue Zugänge zu diesen Gedanken.

Gerade darin liegt der besondere Reiz dieser Ausstellung: Die Zeichnung wird zum gemeinsamen Ausgangspunkt einer künstlerischen Auseinandersetzung, die weit über formale Ähnlichkeiten hinausgeht. Waldach nähert sich dem Werk von Beuys auf recherchierende und zugleich eigenständige Weise. Sie übernimmt keine tradierten Sichtweisen, sondern stellt Fragen, entdeckt Zusammenhänge und entwickelt daraus neue Arbeiten, die eigens für die Ausstellung entstehen.

Für das Museum Schloss Moyland ist dieses Projekt eine konsequente Weiterentwicklung seiner Ausstellungsreihe „Künstlerinnen und Künstler im Dialog mit Joseph Beuys“. Mit rund 6.000 Kunstwerken von Beuys und einem umfangreichen Archiv verfügt das Haus über eine weltweit einzigartige Grundlage, um sein Schaffen immer wieder aus neuen Blickwinkeln zu beleuchten.

Brigitte Waldach, die bei Georg Baselitz studierte und 2000 dessen Meisterschülerin wurde, hat sich international mit ihren großformatigen Zeichnungen und raumgreifenden Installationen etabliert. Ihre Arbeiten kreisen um existenzielle und gesellschaftliche Themen wie Gewalt, Angst, Liebe und Erinnerung. In Moyland treffen diese vielschichtigen Bildwelten auf das gedankliche Universum von Beuys.

So entsteht ein Dialog, der nicht nur zwei künstlerische Positionen miteinander verbindet, sondern auch die Aktualität ihrer Fragen sichtbar macht. Eine Einladung, genauer hinzusehen, neue Zusammenhänge zu entdecken und Kunst als lebendigen Denkraum zu erleben.

20. September 2026 bis 28. Februar 2027

https://moyland.de