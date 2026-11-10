Manchmal genügt ein einziger Blick, um die Wirklichkeit infrage zu stellen. Was auf den ersten Blick vertraut erscheint, verwandelt sich plötzlich in ein Spiel aus Farben, Formen und Perspektiven. Genau dieses Wechselspiel macht die Kunst der international renommierten Fotografin Shirana Shahbazi so faszinierend. Vom 15. November 2026 bis zum 18. April 2027 widmet ihr das Museum Kurhaus Kleve die Ausstellung „All at Once. An Interplay with Li Tavor“ – eine künstlerische Begegnung, die Fotografie, Architektur und Raum auf ungewöhnliche Weise miteinander verbindet.

Die im Iran geborene und in Deutschland und der Schweiz ausgebildete Künstlerin beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Grenzen fotografischer Wahrnehmung. Ihre Arbeiten bewegen sich zwischen gegenständlicher Darstellung und Abstraktion, zwischen Realität und künstlerischer Interpretation. Ausgangspunkt ist stets das analoge fotografische Bild. Doch Shahbazi belässt es nicht bei der klassischen Fotografie: Durch Mehrfachbelichtungen, Siebdruck oder Lithografie entstehen vielschichtige Kompositionen, in denen sich Motive überlagern, verändern und neue Bedeutungen gewinnen.

Dabei greift sie immer wieder auf traditionelle Genres der Kunstgeschichte zurück. Landschaften, Porträts und Stillleben werden zu Ausgangspunkten einer visuellen Entdeckungsreise. Bezüge zur Malerei, Bildhauerei, Architektur und Designgeschichte verbinden sich mit politischen, musikalischen und persönlichen Assoziationen. Ihre Bilder erzählen keine eindeutigen Geschichten. Vielmehr laden sie dazu ein, genauer hinzusehen und die eigene Wahrnehmung zu hinterfragen.

Eine besondere Dimension erhält die Ausstellung durch die Zusammenarbeit mit Li Tavor. Die Architektin und Künstlerin entwickelt gemeinsam mit Shahbazi eigens auf die Räume des Museum Kurhaus Kleve abgestimmte Präsentationsformen. Tavor, die 2018 mit dem Goldenen Löwen der Architekturbiennale in Venedig ausgezeichnet wurde, bringt dabei eine außergewöhnliche Perspektive auf Raum, Konstruktion und künstlerische Inszenierung ein. So wird nicht allein das einzelne Kunstwerk zum Erlebnis, sondern auch dessen Beziehung zur Architektur und zur Umgebung.

Die Ausstellung ist als Retrospektive angelegt und vereint Werke aus unterschiedlichen Schaffensphasen Shahbazis. Damit eröffnet sich ein umfassender Einblick in ein vielschichtiges künstlerisches Universum, das international große Anerkennung gefunden hat. Ihre Arbeiten waren unter anderem im Museum of Modern Art in New York, im Barbican Centre in London und auf der Biennale in Venedig zu sehen. Auch bedeutende Sammlungen wie jene des Centre Pompidou in Paris, der Tate Modern in London und des Guggenheim Museums in New York bewahren ihre Werke.

Für das Museum Kurhaus Kleve ist diese Präsentation eine konsequente Fortsetzung seines international ausgerichteten Ausstellungsprogramms. Das Haus selbst bietet dafür einen besonderen Rahmen: Die Verbindung von historischer Architektur, bedeutenden Kunstsammlungen und der umgebenden Parklandschaft schafft eine Atmosphäre, in der Vergangenheit und Gegenwart auf eindrucksvolle Weise zusammentreffen.

„All at Once“ verspricht eine Ausstellung, die das Sehen selbst zum Thema macht. Ein Zusammenspiel aus Bild, Farbe, Raum und Wahrnehmung – und eine Einladung, die Welt für einen Moment mit anderen Augen zu betrachten.

15. November 2026 bis 18. April 2027

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